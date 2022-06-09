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《MetaCity M》玩真的！ NFT商機顛覆手遊體驗

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
圖／DailyView網路溫度計
圖／DailyView網路溫度計

NFT（非同質化貨幣）結合的元宇宙遊戲《MetaCity M》，是遊戲代理商Gamamobi首款自製研發的手遊，玩家不僅能自由打造動漫IP角色，蒐集各式各樣的豪宅、汽機車與飛船、土地等，還能切換成NFT交易。目前《MetaCity M》第一波5000筆土地，24小時售罄；第二波釋出6萬筆土地和6萬個分潤證，持續熱賣搶購中，遊戲預計今年10月向全球玩家問世。

Gamamobi執行長Dale Huang表示，「NFT是一種工具，但除了收藏，若沒有被賦予意義，那將只是一個JPG。」對他來說，《MetaCity M》是一款能夠實現全球NFT交易循環價值的手遊，創造出經濟模式、商業活動的全新體驗。

虛實交易市場整合 遊戲道具現實中買得到！

《MetaCity M》高度的自由開放世界、搭上NFT浪潮的遊戲機制，已被許多玩家提前卡位，1月開放遊戲內首顆星球「泰坦」土地NFT預售，馬上被搶購一空，第二波土地預售再掀全球玩家關注，各大社群討論熱烈，顯見其魅力。Dale強調，《MetaCity M》以模擬《一級玩家》電影中的沉浸感為目標，所有土地、房產、衣服、汽車及裝潢都能化為NFT交易，但同樣也讓玩家保有使用遊戲幣交易的單純娛樂，不懂NFT的玩家一樣能找到遊戲樂趣。

2021年NFT浪潮興起，讓Dale意識到，當遊戲道具去中心化，所有虛擬資產能任意轉移至不同交易市場時，運用NFT能讓遊戲交易機制更穩健。「NFT的資產進到遊戲世界，可以是一個沙發、畫像，甚至是一個動物、一台車」，Dale進一步解釋，玩家可把圖片型的期貨，蛻變為價值資產，從遊戲內轉移至真正的NFT交易所拍賣；但不想轉換為NFT，道具也同樣能在遊戲內建的市場進行交易。

不僅如此，《MetaCity M》也融入Gamamobi開發的電商系統、看板廣告等系統，玩家能在遊戲中開設商店售貨，直接導入購物車、刷卡一次買到位，一邊玩遊戲一邊逛街購物，並透過物流系統送到家，絕對是沒有過的體驗。 

實現《一級玩家》世界 全球首款元宇宙手遊誕生

在開發初期，Dale就以電影《一級玩家》為圭臬，打造一個虛擬資產、多元場景又開放的互動世界，是《MetaCity M》的終極目標。Gamamobi還發現，全球遊戲排行榜中，休閒又輕鬆的模擬經營養成類型遊戲，都佔有一席之地，男女老少都愛玩，因此奠定《MetaCity M》遊戲方向。

從那時候起，Dale的手機記事本就留下一段註解，「極度開放、自由世界、經濟體系自循環，玩家可以互相交易、跑到各自的世界中」，如果一款遊戲的畫風、內容、故事能夠豐富到讓玩家期待，若真實世界也能這樣該有多好，《MetaCity M》就是為此而存在。

承諾今年10月上線 NFT賦能保持熱度

對於現行NFT不時傳出泡沫化、價格崩跌等消息，Dale 也有一套自己的看法。他認為，NFT易被炒作，若購買的NFT商品沒有被賦予循環價值，那就只是一個JPG，在現實中無法被轉換運用，只剩收藏意義，很容易就被其他因素影響價格波動。 

因此，「能有效運用的等待時間越短，NFT就會越有價值」，《MetaCity M》的內容搭建2年多，到今年1月才首發相關內容與土地價值，預計第三季就能讓玩家試玩，2022年底前正式上線，「這不是一個空口無憑的買賣，而是內容扎實的發行」，只要等待半年，交易就能持續進行並活化，玩家不需要擔心無法兌現或買來的土地、道具一次性崩跌。

耗時2年歷經4次改版 LISA任全球代言人

即使如此，《MetaCity M》推出以來也飽受詐騙等質疑，Dale說，他一定會對玩家負責，其實遊戲在去年7月就已有封測過，直到今年，遊戲都仍不斷來回調整，團隊努力在社群、媒體上與玩家溝通來取得信任。為了讓遊戲更加完整，《MetaCity M》在2年的研發期間已歷經過4次大改版，每一次更新都是為數不小的開銷，但也更貼近玩家期待與需求，美術風格及遊戲更加精緻。

不僅如此，《MetaCity M》還成功邀請到韓國知名團體 BLACKPINK 的 LISA擔任全球代言人，讓《MetaCity M》的玩家也有機會跟LISA當鄰居，還能成為兩種限定的代言人專屬道具的白名單，趕快一起來感受元宇宙世界的魅力與風采吧！

▲《MetaCity M》主打虛實市場整合，4月曾推出全球限量100套的哈雷重機NFT計畫，玩家不僅能在遊戲中騎乘，現實中也能兌換真正的哈雷重機。

image source：Gamamobi提供


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