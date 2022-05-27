Netflix首創「看片賺NFT」《愛X死X機器人》劇情藏寶狂吸粉

Netflix該取消訂閱？最近，這個串流平台使出「看片賺NFT」新創意，挽回聲勢。5月剛上線第三季熱門動畫影集《愛X死X機器人》，內藏9枚專屬NFT邀請劇迷來找。由於取得過程像尋寶，登場才5天，就吸引全球數萬粉絲討論與分享挖寶攻略，已送出11萬枚NFT。

Netflix台灣小編最近鬧出社群風波，總部更規劃取消分享趕走寄生用戶，讓不少網友氣惱。但或許別急著取消訂閱，因為，Netflix熱門動畫影集《愛X死X機器人》（Love, Death + Robots），5月第三季甫上線就趁勢導入「看劇互動送NFT」的首見創意，已吸引全球影迷四處挖寶，也成了NFT界熱門話題。

這個今年（2022）股價大跌、風波不斷的串流平台，看來正試圖用Web3創新思惟，來挽回聲勢。更讓NFT這個當紅應用，除了之前STEPN「跑步賺幣」、Gamefi「遊戲賺幣」外，又多了「看片賺NFT」的趣味新玩法。

《愛X死X機器人》這個限制級動畫影集，是由《死侍》導演提姆．米勒（Tim Miller）、好萊塢名導大衛．芬奇（David Fincher）聯手製作，故事風格結合未來世界氛圍，也深具黑色幽默，推出以來受到全球科幻迷的愛戴。

這次Netflix官方史上首推NFT行銷，正是鎖定這類族群偏愛的數位創意，不論是該串流平台或製作單位都表示，無意用此獲利，純粹希望回饋劇迷。

NFT挖寶，得眼尖找隱藏QRCode

根據活動官網資訊，這次影集結合NFT互動尋寶活動，共打造推出9枚NFT，內容主題取自影集內角色或劇情。

例如第一集「3個機器人：出場策略」裡的3個機器人角色，就被打造成其中一枚NFT。而據《Hypebeast》報導，截自本週四（5/25），已揭露3枚，還有6枚等著發布。

圖片來源／Love Death +Art Discord

Netflix也貼心提供傳統選項：當粉絲發現QRcode掃碼，掃碼完會出現有兩個選項的畫面，詢問要「下載我還是鑄造我？（Download me /Mint Me）」讓無法或者沒興趣收藏NFT的人，可以改下載圖檔就行。

至於互動式尋寶，設計得相當刁鑽、官方團隊指出會在影集內容、官方社群訊息，甚或廣告看板上都可能浮現QRCode，但實際上不好找，卻吸引更高人氣。在這個活動的官方Discord群組裡，天天可以看到網友上來求教學。

而光是第一集的3個機器人角色NFT，就可在Opensea平台看到已有2.3萬人取得上傳，也有人轉賣。官方團隊則表示，活動登場才5天，該影集各款NFT被鑄造數目已超過11萬。

另外，也有不少人在網上熱心分享自己取得專屬NFT的攻略文，已成功引燃一股看劇尋寶的社群風潮。

NFT團隊自行暴雷，貼出「尋寶答案」

其實這個活動僅限提供給美國觀眾，可能是迅速引起各地粉絲回應抱怨，和Netflix聯手打造NFT的技術團隊Featureio，這兩天好心在推特上貼出，其中一枚NFT藏在紐約時代廣場實體廣告看板上QRcode的照片，「網開一面」讓全球網友都能享受尋寶樂趣。

實際上，這些專屬NFT，除了得自行設法找QRCode外，其他步驟和一般取得NFT方式相近。首先，要先註冊一個可以購買NFT的線上錢包，如小狐狸錢包（Metamask）等。

再來，雖然NFT是免費贈送，然而所有NFT的鑄造，都需要經由區塊鏈上的礦工來協助進行，付出手續費（Gas Fee）是必要。《愛X死Ｘ機器人》NFT，目前是在以太鏈上打造，因此取得過程中，需要用少量以太幣（ETH）來支付手續費。

一鍵取得攻略？小心風險

台灣目前有不少網友參與了這個有趣的尋寶活動。國內知名NFT專家，暱稱「寶博士」的葛如鈞近期在Youtube上分享指出，現在甚至有高手為此寫出程式碼或打造機器人，來一鍵取得9枚該動畫影集所有NFT，就可看到受歡迎程度有多高。

但是可能會有被偷錢包的風險，網友要小心研究，別輕易下手，或為此註冊專屬新錢包較安全。

近期幣市迎來一波震盪，NFT投資熱潮也受衝擊。根據Dune analytics分析全球最大NFT市集平台Opensea的數據，今年交易量最高峰在1月，4月與5月都明顯逐步下滑。也許這時候，改玩NFT互動行銷，是有創意又不傷荷包的做法。

一些Web3社群網友，這幾天已肯定Netflix創舉，讓更多人願意嘗試NFT這個剛起步的應用。只是這個創新做法，對該公司的品牌加分或營收成長效益如何？目前仍難料，但至少說明了全球Web3趨勢仍在發展中，值得持續關注。

（本文出自2022.5.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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