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Sony推出開放式專業監聽耳機MDR-MV1 擁360 Reality Audio空間音訊技術

聯合新聞網／ 楊又肇

Sony稍早公布全新開放式專業監聽耳機MDR-MV1，其中納入Sony先前推廣許久的360 Reality Audio空間音訊技術，並且主打近期音樂市場主打空間音訊呈現效果製作時的專業監聽需求，同時也標榜能對應更顯著的空間聽感。

MDR-MV1採用與過往推出的CD900ST (亦即在Sony Music開設「The First Take」頻道中經常看見的專業監聽耳機)相仿外觀，但少了突兀的紅色配色，全數以黑色外觀呈現。

本身藉由開放式聲學結構設計，在降低耳機內部反射情況下，透過連接單體前後開口，並且配合大型聲阻器控制通過氣流，降低聲音在空間內產生共振情況，進而呈現更自然聲音細節與音場表現，同時也能降低其他聲音干擾情況。

此外，Sony也強調MDR-MV1可在不搭載額外DSP數位訊號處理器情況下，即可詮釋顯著的聲音空間感，並且對應5Hz-80kHz之間的頻率響應範圍。

使進行空間錄音的專業製作者在獲得正確的音色之餘也能夠獲得正確的音場位置。

聲音詮釋部分，則是透過電腦模擬設計的特殊振膜，讓40mm尺寸、可承受1500mW功率運作的發聲單體元件，能在材質設計同時兼顧低音與高頻聲音作動，同時更強調並未在振膜上增加額外鍍料處理，除了確保長期使用耐性，同時也能減少使用者日後需要回廠維修情況。

為了呈現足夠聲音空間感，MDR-MV1採用厚度充足的低彈性氨酯發泡材料填充耳罩內部，並且以仿絨面人造麂皮包覆，藉此對應長時間配戴使用需求，同時也能隨時拆卸替換、清潔。

至於配線則是採用6.3mm、3.5mm公轉公連接線，搭配6.3mm、3.5mm母轉公連接線，理論上會與同為專業監聽耳機MDR-M1ST的線材共用。

而MDR-MV1是由曾經參與MDR-Z1R、MDR-Z7M2與MDR-M1ST在內專業耳機產品開發的Sony第六代耳機職人潮見俊輔負責調音，預計在5月12日於日本市場率先推出，建議售價為59400日圓，但沒意外應該也會在全球及台灣市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 Sony 耳機

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