華為連推多款穿戴裝置 同步推出新款隨插即用路由器
華為在稍早於台灣舉辦春季新品發表會接連公布新款穿戴裝置HUAWEI WATCH Ultimate、HUAWEI WATCH Buds、HUAWEI WATCH GT Cyber、FreeBuds 5，以及新款HUAWEI 4G CPE 3路由器。
華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海表示，看重台灣市場對於智慧產品的高度需求，將持續引進產品力卓越的穿戴耳機、平板及路由器新品，其中更引進兩款刷新業界設計與功能紀錄的HUAWEI WATCH Ultimate及HUAWEI WATCH Buds，希望可以成為每位消費者生活中最便捷的助手。
HUAWEI WATCH Ultimate以對應100公尺深度潛水使用需求為打造，採用專利防水技術與液態金屬非晶鋯材質製造框體，分別提供馳騁黑、縱橫銀兩款配色，建議售價售價分別為新台幣22990元與25990元。
而將真無線耳機隱藏在錶內的HUAWEI WATCH Buds，則分別推出卡其色與黑色，建議售價為新台幣14990元。
至於此次同步推出的運動錶款WATCH GT Cyber系列，則是標榜可更換錶殼，對應超過100種運動模式紀錄功能，其中都市先鋒款提供曜金黑配色，運動機能款則提供幻夜黑、蒼穹灰兩款配色，建議售價分別為新台幣6990元與6490元，可更換錶殼則提供建議售價為新台幣1090元的幻夜黑、蒼穹灰、晨曦黃款式，以及建議售價為新台幣1990元的曜金黑、月光白、魅海藍款式。
另外，針對真無線耳機使用需求則是推出新款FreeBuds 5，標榜以半入耳形式提供舒適配戴效果，同時對應聲音降噪功能，其中「珊瑚橙」配色是以華為TECH4ALL的珊瑚礁保護項目為設計靈感，另外也提供陶瓷白與冰霜銀配色，建議售價為新台幣4990元。
針對目前彈性辦公使用需求，華為更宣布將於4月底推出新款HUAWEI 4G CPE 3路由器，標榜能搭配SIM卡上網，無須額外施工安裝，隨時可改變上網使用位置與隨插即用特性，建議售價為新台幣3990元。
包含HUAWEI WATCH Ultimate、HUAWEI WATCH Buds、HUAWEI WATCH GT Cyber、FreeBuds 5在內穿戴裝置新品，將在4月14日起於華為品牌店-台北三創、高雄夢時代，以及包含全台燦坤、順發、全國電子、PChome24h購物、momo購物網、YAHOO!購物中心，以及蝦皮購物等通路開賣。
新款HUAWEI 4G CPE 3路由器預計在4月底在華為品牌店、地標網通、momo購物網等通路開賣，並且將額外提供門號搭配銷售方案，在指定通路申辦月租588元上網吃到飽方案，並且綁約24個月即可以0元購機。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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