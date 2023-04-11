小米打造米家智慧音訊眼鏡 鏡框可拆換、重量僅38.1公克

小米稍早於中國市場的小米有品募資平台推出與北京蜂巢科技合作打造的米家智慧音訊眼鏡，標榜採用可拆換鏡框設計，並且提供5種不同款式鏡框選擇，重量僅有38.1公克，除了可透過眼鏡聆聽音樂，更可透過聲控方式操作小愛同學，以及包含Siri在內數位語音助理服務。

米家智慧音訊眼鏡採用128mm2設計的超動態平衡發聲單體，並且透過防漏膜與逆向音場結構設計確保播放內容與通話細節隱私，同時也支援通話時的降噪功能。

本身具備IP54等級防水防塵，能同時與兩組裝置連接，並且可在取下時暫停播放，另外也能透過app尋找眼鏡所在位置，而充電方式則是透過磁吸固定，對應連續通話時間可達7小時，或是在60%音量輸出時對應連續播放音樂10小時的使用電力表現。

目前米家智慧音訊眼鏡將以人民幣799元價格進行募資，同時僅在中國市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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