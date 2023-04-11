人工智慧也能搭掃地機器人！S8 Pro Ultra還有10合1全自動清潔功能

由樂視達集團引進的石頭科技 (Roborock)旗下S8 Pro Ultra掃地機器人，4月10日在台宣布引進台灣市場，強調藉由人工智慧技術與10合1全自動清潔功能，讓居家地面清潔變得更容易。

S8 Pro Ultra掃地機器人搭載的10合1全自動清潔基座，提供45˚C雙熱風烘乾功能，藉此對應台灣普遍潮濕氣候環境，讓拖地用抹布也能順利乾燥，另外也能藉由獨家不吸塵、純拖地的50dB靜音純拖地功能，讓使用者也能在夜間清潔地板表面。

清掃功能部分，S8 Pro Ultra掃地機器人可透過雙橡膠、螺旋形設計主刷對應更深層清潔與耐用特性，並且配合可拆式軸承便於清理纏結毛髮，可識別42種物體種類的Reactive 3D結構光系統，自動避開家中各類障礙物，再以6000PA吸力清潔地面。而配合每分鐘3000次的聲波高速振動拖地、超音波地毯識別與600公克仿真人加壓拖地力道，更可依照不同地面環境加強清潔效果。

其他功能，則包含能以每分鐘600次來回旋轉刮洗的自動回洗拖布功能，以及藉由2.5公升集塵袋容量自動蒐集清潔後的灰塵，對應60天集塵量，平均一年內僅需清理6次灰塵，而配合快速充電設計，僅需4小時即可將掃地機器人電力充滿，並且對應單次滿電即可清掃90坪地面面積，甚至可在電力不足情況下自動返回充電。

而自動抬升拖布功能，則可在清潔時將吸塵與拖地動作分開，避免留下污漬，同時在回充時也能將主刷、拖布抬升避免造成地面潮濕、產生二次污染，並且藉由內建兩處熱風烘乾功能，在2小時內將主機底部、基座內部烘乾，至於基座自動清潔功能也會將拖布污水刮洗至右側抽吸口，進一步藉由污水桶集中刮除污水，避免殘留殘餘髒汙髒水。

其他部分則包含可透過3公升清水箱自動補水，更可自動添加清潔液，另外也能藉由選配自動上下水配件，連接家中水線實現自動補水、更換污水目的，更可選擇搭配銀離子抗菌99.9%功能加強地板抗污效果。

若家中有兒童、寵物，亦可配合安全鎖功能避免誤觸啟動。

S8 Pro Ultra掃地機器人在台建議售價為新台幣66999元，搭配4月11日至18日推出的限時超超早鳥優惠方案，則將以新台幣42888元價格銷售。而搭配自動上下水配件的S8 Pro Ultra掃地機器人建議售價為新台幣71998元，搭配限時超超早鳥優惠方案的建議售價則是新台幣45888元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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