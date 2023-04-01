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耳罩內建吸管自動旋轉餵你喝水？HyperX愚人節推全球首款新品

聯合新聞網／ 楊又肇

目前併入HP體系的HyperX，宣布在4月1日推出全新HyperX Cloud2O補水耳機，設計靈感來自於受到廣泛使用的遊戲用語「補充水分」。

HyperX Cloud2O補水耳機是針對長時間激戰中忘記適時補充水分的玩家而生，除了可藉由HyperX NGENUITY軟體自行設定喝水提醒外，HyperX更開發了最新「自動旋轉」科技，將耳罩內建吸管自動旋轉到位，讓玩家快速補充水分。

同時，HyperX Cloud2O 補水耳機提供多樣客製化功能，透過NGENUITY可設定飲水提醒和查看剩餘水位，麥克風則配有自動偵測灑水功能，當遊戲過程過於激烈時，將自動替玩家適時降溫感受沁涼快感，並且冷卻被隊友雷的失敗心情。

由於脫水會引起頭痛和疲勞情況，並且影響玩家的遊戲表現，因此遊戲社群出現了有益健康的「補充水分」流行用語。畢竟，如果水等於生命，而玩家們認為遊戲等於生命，那麼邏輯上水就等於遊戲。

目前HyperX Cloud2O補水耳機的定價和上市時間均尚未確定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

吸管 耳機

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