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耳內「啵一聲」…他戴耳機又戴「這物」12小時流血了 網嚇壞：怎麼戴那麼久

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友以自身經驗表示，他戴了12小時的耳機和另一物，期間發出「啵」的一聲，沒想到耳朵竟出血，引起網友討論。（示意圖／ingimage）
一名網友以自身經驗表示，他戴了12小時的耳機和另一物，期間發出「啵」的一聲，沒想到耳朵竟出血，引起網友討論。（示意圖／ingimage）

不少藍牙耳機都有降噪功能，大幅提升隔音效果。不過一名網友以自身經驗表示，他戴了12小時的耳塞和耳機未拔掉，期間發出「啵」的一聲，沒想到耳朵竟出血，呼籲不要戴耳塞戴太久，驚動網友喊「怕爆」。

原本有網友在PTT的Headphone版詢問是否有適合「大馬路旁讀書用的降噪耳機」，引來另名網友以自身經驗表示「耳塞別塞太久」，表示平常會戴Moldex耳塞和Sony的無線降噪耳機「WH-1000XM4」，且一戴就戴12小時不會脫掉，大部份時間都戴著開降噪不聽音樂，直到某天凌晨看書到一半聽到「啵」一聲，早上換成蘋果Airpods Pro時看見其耳套都有血漬，「左手輕摸左耳時發現有出血」。

他表示，當下感覺左右耳怪怪的，「感覺會暈，走路會不太穩」，隨後至醫院急診，醫師初步檢查耳膜未受損，並告知這段期間不要戴耳塞，他也相當疑惑為何會戴到出血。該文引起熱議，驚動網友喊「怕爆」、「戴12個小時真的太久了」，並建議他直接戴耳罩，安靜也不影響耳朵，「只是戴久了臉會痛，不然跟降噪耳機交叉用也好。」

有網友慶幸原Po沒有罹患「突發性耳聾」，「我之前國二中了，到現在左耳都還是聽不太到，聽人講話都聽不太清楚，而且連走路都會暈。」也有人推測可能是因戴耳塞又戴耳機造成「加壓」的關係，「會不會是你戴耳機的時候耳朵有水，氣密太久出現壓力差，拔出來的時候出事。」讓原Po回應，是在戴的過程中聽到「啵」聲，不過自己的耳內是真的較潮溼，「所以也不能完全排除你的說法。」

PTT 藍牙耳機 耳朵

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