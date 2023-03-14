微軟狂推Windows 11該不該升？升級苦主們搖頭「默默重灌Win 10」
日前微軟（Microsoft）大力推廣新的作業系統Windows 11，而舊款Windows 10將在2025年10月14日全面停止更新，屆時將全部接上Windows 11。不過，不論品牌，只要遇到系統升級改版，幾乎都會產生災情，就連Windows 10升級到Windows 11也讓網友抱怨。
近日一名網友在PTT 的C_CHAT版表示：過去觀察升級Windows 10有很多災情，自己一段時間巴著Windows 7不肯升級，直至後來買了新電腦，才不得不被迫使用內建Windows 10，原Po提到「最近幾個月微軟每次更新，一直推坑升Windows 11，都被我直接拒絕。」並說到自己朋友不久前升Windows 11，玩遊戲風扇狂轉，使用bug不少，最後詢問大家：「現在要升Win 11（指Windows 11），484（是不是）還時候未到？」
一文Po出釣出多數受災戶氣噗噗地表示「不要升級Windows 11」、「不要升，爛到流湯。」並提到「除非有哪個遊戲想玩又不支援Win 10（指Windows 10）我再升，等遊戲都支援11再說。」、「Win 10我用得好好的，等Win 10不支援更新漏洞再升11。」更有人稱升完Windows 11後「默默的重灌Win 10了。」
不過也有部分網友認為，既然遲早還是要升，那為什麼不趁現在就升呢？紛紛表示：「想升就升，你爽就好，反正你未來還是要升的。」、「看需求阿，沒什麼特殊原因就升一升啦，反正遲早，先習慣。」並回想到「當年Win 10也是罵爛，現在還不是很多在用。」、「反正Win 10也撐不了幾年了，升吧！」
也有網友點出Windows 11幾個有感的好處：「Win 11的檔案總管有分頁，我覺得這點不錯。」、「新電腦就用Win 11了，很喜歡簡潔的風格，介面跟轉場動畫都很棒。」、「整體介面好很多，但右鍵選單變2層真的不好用。」
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