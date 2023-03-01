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ZTE推nubia Pad 3D平板可裸視3D 可感受圖像「飛出」螢幕畫面

聯合新聞網／ 楊又肇

在此次MWC 2023展期中，ZTE (中興通訊)攜手裸視3D設備業者Leia，以旗下nubia品牌推出名為nubia Pad 3D的裸視3D平板裝置，同時也推出第一款通過德國萊茵TÜV及Hi-Res Audio認證的智慧眼鏡裝置nubia Neovision Glass。

而此次推出的nubia Pad 3D，實際上與Leia以自身品牌推出的Lume Pad 2相同，都是透過Leia旗下3D光場技術與人工智慧演算能力，讓使用者能配合人工智慧臉部追蹤，以及藉由人工智慧技術將2D平面影像轉換成3D立體影像，藉此感受圖像「飛出」螢幕畫面呈現的視覺效果。

nubia Pad 3D採用12.4吋、2.5K解析度螢幕，內建4組對稱設計的揚聲器、支援Dolby環繞音效，並且採用Qualcomm Snapdragon 8系列處理器，配置9070mAh電池電量與33W有線快充，同時更可對應豐富的3D影像應用內容與服務。

不過，ZTE並未透露nubia Pad 3D預計上市時程。若以Lume Pad 2推出時間來看，將從美國當地時間2月27日起透過Lume官網預訂，並且計畫在今年4月上市，建議售價則是1099美元。

此次同步展示的智慧眼鏡裝置nubia Neovision Glass，ZTE標榜通過德國萊茵TÜV及Hi-Res Audio認證，可對應120吋虛擬螢幕觀看體驗，雙眼視覺可對應1920 x1080解析度。

螢幕則採micro LED面板設計，支援0-500°近視度數調整功能，讓輕微近視的使用者能在不配戴眼鏡情況下使用，本身重量更僅有79公克，而外側鏡片更可透過磁吸可拆特性更換成不同配色款式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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