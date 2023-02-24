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Sony推V1晶片中階款全罩式主動降噪耳機 價格更親民、僅192克超輕巧

聯合新聞網／ 楊又肇

去年推出旗艦藍牙主動降噪耳機WH-1000XM5之後，Sony稍早接續宣布推出價格相對親民的中階款全罩式主動降噪耳機WH-CH720N，一樣搭載與WH-1000XM5相同的V1晶片，同時整體重量僅192公克，成為Sony目前最輕盈的全罩式主動降噪耳機。

不過，雖然WH-CH720N搭載低延遲降噪處理功能，並且配合雙麥克風收音作為降噪取樣，但定位因素僅支援DSEE數位音訊強化功能，以及SBC與AAC音源播放，並未支援LDAC功能，但依然提供20級環境聲音調整與自適應聲音調整功能，以及包含外側麥克風抗風切聲功能，另外也支援多裝置連接與數位助理服務喚醒功能，甚至也支援360 Reality Audio音訊播放。

耳罩部分也做了更新，採用全新光滑材質設計，藉此增加耳罩耐用度，並且降低耳罩擠壓耳朵情況，而左右耳罩外殼也與WH-1000XM5明顯不同，配色則區分藍色、黑色與白色，機身材質部分採用回收再生設計，同時也採用無塑料包裝。

至於電池續航表現部分，WH-CH720N開啟降噪功能可對應最長35小時連續使用時間，關閉降噪則可對應50小時使用時間，另外支援3分鐘快充即可對應60分鐘使用時間。

WH-CH720N預計從3月3日起於日本市場銷售，建議售價為22000日圓，目前Sony尚未公布台灣上市資訊，至於美金售價則是148美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 美金

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