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下一代AirPods Pro新造型？蘋果新專利文件意外曝光「外觀1變化」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為第2代AirPods Pro。報系資料照／記者黃筱晴攝影
圖為第2代AirPods Pro。報系資料照／記者黃筱晴攝影

Apple在2022年底開賣AirPods Pro第二代，主打降噪和音質升級、搭載H2晶片等功能，而外觀上則未有突破，然而根據最新的專利文件顯示，新款AirPods Pro在外觀上將會有所突破，在耳機握柄上將採取彎曲的造型亮相。

根據外媒《PatentlyApple》報導，Apple在2月7日於世界智慧財產權組織（WIPO）註冊了一份專利申請，其針對一款「錄音、電信或數據處理設備」申請了專利。

該項專利編號為D977460，名稱則為「Pair of Earphones」，近日已獲批准，雖無法從文件中看出其功能性，但從圖中看來，應為AirPods Pro新一代可能採取的造型。

從曝光文件可見，新款耳機與過去幾代的相同處為「短握柄」、「入耳式」，而不同點則為首次採取耳機握柄彎曲的造型，這樣的造型在使用和技術上與過往會有何差異，仍須等待日後發表才能獲知。

一份Apple的新專利文件曝光，裡面透露AirPods Pro未來可能的新造型。圖截自《PatentlyApple》
一份Apple的新專利文件曝光，裡面透露AirPods Pro未來可能的新造型。圖截自《PatentlyApple》

專利 AirPods Pro Apple 蘋果 晶片 降噪

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