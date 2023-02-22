下一代AirPods Pro新造型？蘋果新專利文件意外曝光「外觀1變化」
Apple在2022年底開賣AirPods Pro第二代，主打降噪和音質升級、搭載H2晶片等功能，而外觀上則未有突破，然而根據最新的專利文件顯示，新款AirPods Pro在外觀上將會有所突破，在耳機握柄上將採取彎曲的造型亮相。
根據外媒《PatentlyApple》報導，Apple在2月7日於世界智慧財產權組織（WIPO）註冊了一份專利申請，其針對一款「錄音、電信或數據處理設備」申請了專利。
該項專利編號為D977460，名稱則為「Pair of Earphones」，近日已獲批准，雖無法從文件中看出其功能性，但從圖中看來，應為AirPods Pro新一代可能採取的造型。
從曝光文件可見，新款耳機與過去幾代的相同處為「短握柄」、「入耳式」，而不同點則為首次採取耳機握柄彎曲的造型，這樣的造型在使用和技術上與過往會有何差異，仍須等待日後發表才能獲知。
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【有圖】可以色色？他秀三星Galaxy S23 Ultra強大1功用 網笑：突然不想買iPhone了
📢 【周報】奎丁洗泰國泡泡浴羞羞der、《英雄聯盟》鎖VPN挽民心
📢 【懶人包】你預購三星S23嗎？不同平台贈品一次看、「有無預購」都有好康可拿！
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言