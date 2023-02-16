也想搞電競Fu？微軟傳在Windows 11加入控制RGB燈光設備的設定
在版號為25295的Windows 11 Insider測試版本中，微軟新增一項名為「燈光」的控制選單，將能在個人化設定項目中控制各類RGB燈光設備，並且能調整顏色、亮度，或是特定燈光呈現效果。
會增加此設定項目，或許與越來越多電競筆電都搭載RGB燈效，另外也有不少周邊配件如滑鼠、鍵盤、螢幕也都搭載相同燈效設計，但可能會因為品牌不同需要透過個別的軟體進行控制，導致整體操作會變得麻煩有關，
而微軟透過其作業系統提供更方便的操作體驗，自然是減少不少跨品牌RGB燈光裝置使用上的麻煩，同時也能讓消費者依照實際需求選擇不同品牌的RGB燈光裝置。
不過，目前暫時還無法確認微軟是否將此項功能變成Windows 11作業系統正式功能，同時也不確定是否會與不同業者合作，整合所有RGB燈光裝置都能對應使用功能，但預期部分品牌打造產品所對應特殊功能，可能就不會出現在此控制介面內。
目前包含Philips、Razer、Corsair等業者都已經推出諸多具備RGB燈光效果的設備產品，若微軟日後正式在Windows 11作業系統推出此項設定功能，將能進一步推動RGB燈光使用情形。
New settings for device lighting make an appearance in build 25295. Is this the beginning of the end for low quality RGB gamer gear apps? 🎮 The spec for this is from 2018 and references to the feature have been around for years. Not cancelled after all 🥳https://t.co/oG4JbKsoeB pic.twitter.com/bMtxCH8REo— Albacore (@thebookisclosed) February 10, 2023
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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