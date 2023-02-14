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MSI全系列筆電新品強勢亮相 電競、商務、創作機種效能全面升級

撰文／ 黃筱晴

MSI年初於CES 2023發表的全系列筆電正式在台亮相，對準消費者需求，主打電競、商務、創作3大系列推出搶眼新品，除了全系列核心規格升級Intel第13代Core系列處理器外，電競、創作筆電更搭載NVIDIA GeForce RTX 40系列顯示晶片、最新獨家散熱技術，並透過MSI獨家軟體模式，完整釋放強大效能。其中玩家引頸期盼的旗艦夢幻逸品Titan GT77 HX、Raider GE78 HX即日起開放預購，熱血電競Katana、Sword、Cyborg系列則預計2月中旬開放預購，即日起至3月31日早鳥活動期間選購搭載GeForce RTX 40系列筆記型電腦GPU的MSI電競筆電，即可獲得Steam錢包儲值碼50美金，2月28日前再加碼送最高電子現金即享券6,000元，數量有限，送完為止。

MSI Titan GT77 HX建議售價179,900元，即日起開放預購。 圖／記者王聰賢 攝影
MSI Titan GT77 HX建議售價179,900元，即日起開放預購。 圖／記者王聰賢 攝影

MSI Raider GE78 HX建議售價139,900元，即日起開放預購。 圖／記者王聰賢 攝影
MSI Raider GE78 HX建議售價139,900元，即日起開放預購。 圖／記者王聰賢 攝影

獲得CES 2023創新獎殊榮的Titan GT77 HX配備全球首款4K、144Hz Mini LED面板，擁有超過1000 nits超高亮度及擁有最高能處理1000分區調光，並符合DisplayHDR 1000標準認證。搭載i9-13980HX處理器及GeForce RTX 4090筆記型電腦GPU，透過獨家MSI OverBoost Ultra超增壓模式設計，能將處理器與顯示卡推升至250W的極致效能，或CPU自動視工作需求將8個效能核心維持在5.2GHz渦輪加速高時脈。極致真實的色彩表現與極速更新率，讓Titan GT77 HX成為著重效能與視覺的重度玩家首選。

Raider GE78 HX則是帶來搶眼的超跑動力流線線條設計，全新點陣式Matrix light bar炫光燈效精緻優雅彷如跑車尾燈，為玩家營造充滿未來科幻的遊戲體驗。而16:10黃金比例設計的QHD+ 240Hz面板，亦更符合精緻遊戲畫面顯示需求。MSI也預告Raider GE78 HX未來將推出搭載創新智慧觸控板Smart Touchpad的特別版本，集結所有最常用的功能熱鍵，並可提供自定義指令，打造有史以來最大尺寸、最靈活操控的全能觸控板。

Raider GE78 HX全新點陣式Matrix light bar炫光燈效精緻優雅彷如跑車尾燈，為玩家營造充滿未來科幻的遊戲體驗。 圖／記者王聰賢 攝影
Raider GE78 HX全新點陣式Matrix light bar炫光燈效精緻優雅彷如跑車尾燈，為玩家營造充滿未來科幻的遊戲體驗。 圖／記者王聰賢 攝影

擁有科幻氛圍機械外觀的Cyborg 15，設計靈感是來自MSI與羅馬尼亞概念藝術家Paul Cheptea合作打造科幻角色「C15」，鍵盤與機身局部採用未來感十足的半透明設計，並搭載第13代Intel Core i7處理器及NVIDIA GeForce RTX 40系列筆記型電腦GPU，前衛外型對年輕玩家肯定更有吸引力，預計2月底在台開賣。

Cyborg 15鍵盤與機身局部採用未來感十足的半透明設計，前衛造型非常搶眼。 圖／記者王聰賢 攝影
Cyborg 15鍵盤與機身局部採用未來感十足的半透明設計，前衛造型非常搶眼。 圖／記者王聰賢 攝影

商務筆電部分，最搶眼的則是全新13吋的羽量纖薄Prestige 13 Evo，16:10黃金比例螢幕設計，採用質感極佳的鎂鋁合金材質打造，機身重量僅有990克，單手就能輕鬆提起。搭載最新Intel Core i7-1360P處理器，並配備了75 Whrs的大容量電池，提供最高達15小時的絕佳續航力，還提供了完整的I/O連接埠，是行動工作者的最佳夥伴，即日起開賣。

纖薄美型的Prestige 13 Evo，機身重量僅有990克，單手就能輕鬆提起。 圖／記者王聰賢 攝影
纖薄美型的Prestige 13 Evo，機身重量僅有990克，單手就能輕鬆提起。 圖／記者王聰賢 攝影

Prestige 13 Evo即日起在台上市，搭載最新Intel Core i7-1360P處理器，建議售價53,900元。 圖／記者王聰賢 攝影
Prestige 13 Evo即日起在台上市，搭載最新Intel Core i7-1360P處理器，建議售價53,900元。 圖／記者王聰賢 攝影

受到廣大創作者喜愛的Creator Z系列創作者筆電，則是推出全新Creator Z17 HX Studio，一貫的質感月光灰色調與CNC一體成形鋁合金材質纖薄機身，搭載最新第13代Intel HX系列處理器及NVIDIA RTX 40系列顯示卡，並搭配獨家Vapor Chamber Cooler均溫板散熱技術，更大面積的均溫板能有效降低溫度同時保持安靜，滿足創作者運行高負載需求的程式或軟體依然能提供穩定效能。

全新Creator Z17 HX Studio創作者筆電，品牌實測效能狂勝搭載Apple M2 Max晶片的MacBook Pro。 圖／記者王聰賢 攝影
全新Creator Z17 HX Studio創作者筆電，品牌實測效能狂勝搭載Apple M2 Max晶片的MacBook Pro。 圖／記者王聰賢 攝影

而搭配筆電不可少的還有Creator Z系列獨家支援的觸控簡報筆，MSI Pen 2採用最新Microsoft MPP2.6通訊協定，4096階壓力感應且支援傾斜感應，能提供最精準的書寫與繪圖體驗。最神奇的是還具備獨特的石墨筆尖，可在螢幕上觸控也能直接當一般鉛筆在紙張上書寫，不僅筆觸更靈敏真實，更讓創作者在數位和實體創作之間無縫接軌，預計今年第二季開賣。

MSI Pen 2擁有獨特的石墨筆尖，可在螢幕上觸控也能直接當一般鉛筆在紙張上書寫。 圖／記者黃筱晴 攝影
MSI Pen 2擁有獨特的石墨筆尖，可在螢幕上觸控也能直接當一般鉛筆在紙張上書寫。 圖／記者黃筱晴 攝影

MSI全系列筆電新品正式登台，主打電競、商務、創作3大系列推出強大效能新機。 圖／記者王聰賢 攝影
MSI全系列筆電新品正式登台，主打電競、商務、創作3大系列推出強大效能新機。 圖／記者王聰賢 攝影

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