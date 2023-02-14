MSI全系列筆電新品強勢亮相 電競、商務、創作機種效能全面升級

MSI年初於CES 2023發表的全系列筆電正式在台亮相，對準消費者需求，主打電競、商務、創作3大系列推出搶眼新品，除了全系列核心規格升級Intel第13代Core系列處理器外，電競、創作筆電更搭載NVIDIA GeForce RTX 40系列顯示晶片、最新獨家散熱技術，並透過MSI獨家軟體模式，完整釋放強大效能。其中玩家引頸期盼的旗艦夢幻逸品Titan GT77 HX、Raider GE78 HX即日起開放預購，熱血電競Katana、Sword、Cyborg系列則預計2月中旬開放預購，即日起至3月31日早鳥活動期間選購搭載GeForce RTX 40系列筆記型電腦GPU的MSI電競筆電，即可獲得Steam錢包儲值碼50美金，2月28日前再加碼送最高電子現金即享券6,000元，數量有限，送完為止。

MSI Titan GT77 HX建議售價179,900元，即日起開放預購。 圖／記者王聰賢 攝影

MSI Raider GE78 HX建議售價139,900元，即日起開放預購。 圖／記者王聰賢 攝影

獲得CES 2023創新獎殊榮的Titan GT77 HX配備全球首款4K、144Hz Mini LED面板，擁有超過1000 nits超高亮度及擁有最高能處理1000分區調光，並符合DisplayHDR 1000標準認證。搭載i9-13980HX處理器及GeForce RTX 4090筆記型電腦GPU，透過獨家MSI OverBoost Ultra超增壓模式設計，能將處理器與顯示卡推升至250W的極致效能，或CPU自動視工作需求將8個效能核心維持在5.2GHz渦輪加速高時脈。極致真實的色彩表現與極速更新率，讓Titan GT77 HX成為著重效能與視覺的重度玩家首選。

Raider GE78 HX則是帶來搶眼的超跑動力流線線條設計，全新點陣式Matrix light bar炫光燈效精緻優雅彷如跑車尾燈，為玩家營造充滿未來科幻的遊戲體驗。而16:10黃金比例設計的QHD+ 240Hz面板，亦更符合精緻遊戲畫面顯示需求。MSI也預告Raider GE78 HX未來將推出搭載創新智慧觸控板Smart Touchpad的特別版本，集結所有最常用的功能熱鍵，並可提供自定義指令，打造有史以來最大尺寸、最靈活操控的全能觸控板。

Raider GE78 HX全新點陣式Matrix light bar炫光燈效精緻優雅彷如跑車尾燈，為玩家營造充滿未來科幻的遊戲體驗。 圖／記者王聰賢 攝影

擁有科幻氛圍機械外觀的Cyborg 15，設計靈感是來自MSI與羅馬尼亞概念藝術家Paul Cheptea合作打造科幻角色「C15」，鍵盤與機身局部採用未來感十足的半透明設計，並搭載第13代Intel Core i7處理器及NVIDIA GeForce RTX 40系列筆記型電腦GPU，前衛外型對年輕玩家肯定更有吸引力，預計2月底在台開賣。

Cyborg 15鍵盤與機身局部採用未來感十足的半透明設計，前衛造型非常搶眼。 圖／記者王聰賢 攝影

商務筆電部分，最搶眼的則是全新13吋的羽量纖薄Prestige 13 Evo，16:10黃金比例螢幕設計，採用質感極佳的鎂鋁合金材質打造，機身重量僅有990克，單手就能輕鬆提起。搭載最新Intel Core i7-1360P處理器，並配備了75 Whrs的大容量電池，提供最高達15小時的絕佳續航力，還提供了完整的I/O連接埠，是行動工作者的最佳夥伴，即日起開賣。

纖薄美型的Prestige 13 Evo，機身重量僅有990克，單手就能輕鬆提起。 圖／記者王聰賢 攝影

Prestige 13 Evo即日起在台上市，搭載最新Intel Core i7-1360P處理器，建議售價53,900元。 圖／記者王聰賢 攝影

受到廣大創作者喜愛的Creator Z系列創作者筆電，則是推出全新Creator Z17 HX Studio，一貫的質感月光灰色調與CNC一體成形鋁合金材質纖薄機身，搭載最新第13代Intel HX系列處理器及NVIDIA RTX 40系列顯示卡，並搭配獨家Vapor Chamber Cooler均溫板散熱技術，更大面積的均溫板能有效降低溫度同時保持安靜，滿足創作者運行高負載需求的程式或軟體依然能提供穩定效能。

全新Creator Z17 HX Studio創作者筆電，品牌實測效能狂勝搭載Apple M2 Max晶片的MacBook Pro。 圖／記者王聰賢 攝影

而搭配筆電不可少的還有Creator Z系列獨家支援的觸控簡報筆，MSI Pen 2採用最新Microsoft MPP2.6通訊協定，4096階壓力感應且支援傾斜感應，能提供最精準的書寫與繪圖體驗。最神奇的是還具備獨特的石墨筆尖，可在螢幕上觸控也能直接當一般鉛筆在紙張上書寫，不僅筆觸更靈敏真實，更讓創作者在數位和實體創作之間無縫接軌，預計今年第二季開賣。

MSI Pen 2擁有獨特的石墨筆尖，可在螢幕上觸控也能直接當一般鉛筆在紙張上書寫。 圖／記者黃筱晴 攝影

MSI全系列筆電新品正式登台，主打電競、商務、創作3大系列推出強大效能新機。 圖／記者王聰賢 攝影

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