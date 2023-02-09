Canon推出親民價位全片幅機種EOS R8 與定位入門APS-C片幅機種EOS R50

Canon分別公布鎖定親民價位的全片幅無反數位單眼機種EOS R8，以及定位入門的RF接環、APS-C片幅無反數位單眼機種EOS R50。

其中，EOS R8將是Canono目前推出價格最親民的RF接環設計全片幅無反數位單眼機種，採用與EOS R6 Mark II相同的2400萬畫素全片幅CMOS感光元件，機身尺寸則貼近EOS RP，單機身重量僅414公克，並且採用LP-E17電池，機身僅提供單組SD UHS-II記憶卡插槽。

處理器則採用DIGIC X，搭載全畫面雙像素CMOS AF II對焦系統，支援人臉、動物、鳥類、飛機、汽車、火車等被攝對象追蹤對焦功能，電子快門可達40fps對焦連拍，機械快門則僅對應6fps連拍表現，以JPEG格式紀錄照片時最高可連續拍攝120張，若以RAW格式紀錄則可達56張連拍。

錄影部分則支援4K 60fps或Full HD 180fps格式，並且支援無裁切6K畫質超取樣拍攝，並且支援CLog 3格式與最長可達2小時影片拍攝，因此也主打影片拍攝使用功能，內建麥克風更支援降噪收音，預期將吸引更多影音創作者使用。

建議售價方面，EOS R8單機身將以1499美元價格銷售，Canon同時也推出RF24-50mm f/4.5-6.3 IS STM變焦鏡頭，建議售價為299美元，與機身同捆銷售價格則是1699美元，預計在今年春季上市。並提供機連鏡套裝一同發售。

而定位入門的EOS R50，將會取代既有EOS M50 II機種定位，同時售價也十分接近，但是對應更高拍攝功能。

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EOS R50採用與EOS R10相同的2400萬畫素、APS-C片幅感光元件，對應最高15fps的電子快門，以及最高12fps的機械快門拍攝表現，另外在A+進階自動拍攝模式時，會透過自動識別畫面構圖，在近拍或高反光情況會透過自動連拍合成最佳化面。動態錄影部分則支援4K 30fps格式，最長可連續拍攝長達1小時以上的影片內容。

至於機身設計也比EOS M50 II更適合長時間持握，電池也採用與EOS R8相同的LP-E17規格，單機身重量僅375公克，並且採用Canon新版熱靴設計，若要使用舊款熱靴配件，則必須透過轉接方式才能順利觸發。

EOS R50單機身建議售價為679.99美元，預計會在今年內上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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