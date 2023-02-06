Sony推出更輕、更薄且耗電更低的Crystal LED BH系列與CH系列商用模組化螢幕
相較過去在CES 2021期間推出的B系列 (ZRD-B12A/B15A)與C系列 (ZRD-C12A/C15A)規格，Sony稍早於美國市場推出的新款BH系列與CH系列商用模組化螢幕Crystal LED，將鎖定更輕盈、耗電量更低，同時整體價格也相對較低的市場需求。
此次推出的BH系列與CH系列同樣對應高亮度與廣色域顯示表現，預計會在今年3月正式進入市場。
Sony表示，BH系列與CH系列相比先前推出機種，將在重量減少10%，同時厚度也降低10%，整體組建時間約可減少20%，並且能實現降低25%電力損耗。
規格方面，BH系列分別提供「ZRD-BH12D」、「ZRD-BH15D」，而CH系列則提供「ZRD-CH12D」、「ZRD-CH15D」兩種規格，分別對應1.27mm厚度、480 x 270解析度，以及1.59mm厚度、4384 x 216解析度設計，兩者差異主要在於最高亮度與黑度表現。
其中，BH系列最高亮度可達1700 cd/m2，相較其他同級競爭產品可發揮2倍以上亮度，而CH系列最高亮度則可達1300 cd/m2，並且能比其他同級競爭產品呈現更深層的黑度表現。
此外，新款Crystal LED螢幕是以搭載X1 for Crystal LED影像處理器的專用控制器ZRCT-300運作，可對應滑順的色階顯示，並且能對應22位元的超位映射 (Super Bit Mapping)，以及可讓顯示圖像更細膩的Reality Creation技術，更具備抑制顯示影像模糊的動態影像流暢技術 (Motion Flow)。
而Sony更標榜能藉由LED特性對應更鮮豔與廣視角顯示效果，同時未來也計畫透過韌體更新加入自動校色功能，讓模組化螢幕能呈現更一致的色彩顯示效果。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我按讚開啟小鈴鐺追隨新影音！
📢 【話題】三星Galaxy S23定價出爐台灣還在賣關子？1圖看這國手機有多貴、逼近6萬元
📢 【周報】尷尬了！蘋果iPhone賣超好 主因「這用戶」大量跳槽
📢 【話題】「搬電視搭高鐵」防Netflix鎖共享帳號？3細項規則曝 「1個月做1次」網炸鍋
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言