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Sony推出更輕、更薄且耗電更低的Crystal LED BH系列與CH系列商用模組化螢幕

聯合新聞網／ 楊又肇

相較過去在CES 2021期間推出的B系列 (ZRD-B12A/B15A)與C系列 (ZRD-C12A/C15A)規格，Sony稍早於美國市場推出的新款BH系列與CH系列商用模組化螢幕Crystal LED，將鎖定更輕盈、耗電量更低，同時整體價格也相對較低的市場需求。

此次推出的BH系列與CH系列同樣對應高亮度與廣色域顯示表現，預計會在今年3月正式進入市場。

Sony表示，BH系列與CH系列相比先前推出機種，將在重量減少10%，同時厚度也降低10%，整體組建時間約可減少20%，並且能實現降低25%電力損耗。

規格方面，BH系列分別提供「ZRD-BH12D」、「ZRD-BH15D」，而CH系列則提供「ZRD-CH12D」、「ZRD-CH15D」兩種規格，分別對應1.27mm厚度、480 x 270解析度，以及1.59mm厚度、4384 x 216解析度設計，兩者差異主要在於最高亮度與黑度表現。

其中，BH系列最高亮度可達1700 cd/m2，相較其他同級競爭產品可發揮2倍以上亮度，而CH系列最高亮度則可達1300 cd/m2，並且能比其他同級競爭產品呈現更深層的黑度表現。

此外，新款Crystal LED螢幕是以搭載X1 for Crystal LED影像處理器的專用控制器ZRCT-300運作，可對應滑順的色階顯示，並且能對應22位元的超位映射 (Super Bit Mapping)，以及可讓顯示圖像更細膩的Reality Creation技術，更具備抑制顯示影像模糊的動態影像流暢技術 (Motion Flow)。

而Sony更標榜能藉由LED特性對應更鮮豔與廣視角顯示效果，同時未來也計畫透過韌體更新加入自動校色功能，讓模組化螢幕能呈現更一致的色彩顯示效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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