住老房子被妻催換「洗脫烘洗衣機」憂火燒厝 網喊做這件事秒OK

台灣天氣時熱時冷，加上容易下雨，想晾乾衣物不是件容易之事！一名網友日前想選購「洗脫烘」3合1功能的洗衣機，但又怕「家中起火」，詢問網友是否該買這款洗衣機引起熱議，網友反而推薦另一種做法。

一名網友在批踢踢（PTT）的Gossiping版發文表示，過年期間發現洗衣機似乎出現問題，被妻子催促要換「洗脫烘洗衣機」，不換就「不回家」，但他認為洗脫烘相當耗電，加上住在老房子內、家中室內電線又過於老舊，擔憂使用該功能的洗衣機會導致「燒起來」，詢問網友是否要先買洗脫烘洗衣機滿足妻子需求，還是先把室內的電線換新。

不少網友看完原Po需求後，幾乎一面倒認為洗烘脫洗衣機「很糞，沒用過才幻想那好用。」、「一體機會洗很久」，可以買瓦斯款的版本，「洗烘分開買，瓦斯烘衣機買下去。」、「要烘真的要用瓦斯的」、「拉瓦斯管不難阿，沒地方放瓦斯桶才難。」、「便宜的瓦斯烘2萬內，洗衣機15K就有了。」也有人認為「重新弄好線路很重要，洗烘脫叫女兒買。」

也有人認為原Po妻子未重視家中危險性，表示「先換老婆啊，有啥好問的」、「老婆不回家超爽，直接換老婆了」、「換老婆順便換線」。

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