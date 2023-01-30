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讓選手更容易掌握賽事 Apple Watch成為世界衝浪聯盟官方許可使用配件

聯合新聞網／ 楊又肇

世界衝浪聯盟 (World Surf League)近期宣布，正式將蘋果推出的Apple Watch列為賽事可使用配件。

依照世界衝浪聯盟說明，今年將於夏威夷歐胡島舉辦的2023年度世界衝浪聯盟巡迴賽 (WSL Championship Tour)，將允許參賽選手配戴Apple Watch，並且搭配官方提供的WSL Surfer App追蹤積分、賽事時間，以及海浪等級等資訊，讓選手能更方便掌握賽事情況。

至於選用Apple Watch作為賽事可使用配件，原因包含更加耐用堅固、能有更即時的數據連接顯示表現，同時也能透過更大、更量螢幕檢視內容。而在此次賽事建議使用錶款，沒意外會是蘋果去年標榜能對應潛水使用，同時更加堅固、GPS定位也更為精準的Apple Watch Ultra。

依照2019年賽事冠軍與奧運金牌得主Ítalo Ferreira表示，過去衝浪選手多半因為風速與浪潮產生噪音難以清楚聽見賽事廣播內容，同時透過目測海灘距離與海浪情況也經常容易讓選手誤判，導致實際獲得積分受影響，因此藉由Apple Watch判斷浪潮情況，以及實際距離海灘遠近情況，將能讓選手更容易藉由合適浪潮取得更好分數。

當然，世界衝浪聯盟選擇採用Apple Watch作為賽事可使用配件，某種程度應該也與蘋果以此作為Apple Watch產品宣傳有關，畢竟蘋果也計畫在2月於Apple TV+推出以世界衝浪聯盟賽事為主題的紀錄片內容《Make or Break》第二季，因此用於推廣Apple Watch系列產品顯然相當合適。

今年賽事將在美國夏威夷時間1月29日至2月10日期間於歐胡島進行，賽事將透過YouTube、世界衝浪聯盟官網及App進行直播

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

夏威夷 直播 奧運

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