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蘋果的混合視覺頭戴裝置將能以Siri聲控方式編寫App內容

聯合新聞網／ 楊又肇

The Information網站取得消息指稱，蘋果將在接下來準備推出的混合視覺頭戴裝置增加無編碼工具，讓使用者能透過Siri聲控操作方式創作App內容。

據說此款工具背後技術源自蘋果於2017年收購的加拿大新創公司Fabric Software，透過其Fabric Engine技術即可自動產生各類環境與物件內容，類似用於《無人深空》 (No Man's Sky)遊戲中自動隨機生成的開放宇宙形式，讓使用者能輕易地透過Siri聲控方式以無編碼方式創作App內容。

另一方面，蘋果似乎也準備讓使用者能直接透過頭戴裝置內建攝影設備，直接拍攝眼前物品之後，即可在虛擬視覺環境建立數位化物件內容，藉此將更多真實生活中的物件帶到虛擬視覺環境「使用」。

而提供此類工具，顯然蘋果希望讓使用者能與虛擬視覺產生更多互動，同時也能主動創造更多內容，藉此讓混合視覺應用變得更加熱絡，並非僅能由開發者單方面提供內容。

在先前傳聞中，蘋果最快會在今年春季發表會上公布其混合視覺頭戴裝置消息，並且將在今年度的WWDC 2023公布更多開發應用相關工具消息，至於頭戴裝置最快會在今年秋季之後，或是選在2024年間公布。

另一方面，相關消息指出蘋果除了針對商用需求打造價格較高的混合實境頭戴裝置，顯然也針對消費市場使用需求打造一款造價相對較低的版本

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聲控 Siri

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