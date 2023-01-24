為蘋果iPad Pro充電卻「燒毀CPU」 他疑用這大廠「原廠充電器」網驚掀戰
對著蘋果（Apple）的iPad Pro亂充電可能會損壞產品？一名網友表示，日前疑似因拿一款「非蘋果原廠」、且為知名品牌充電器，沒想到「獲得變磚iPad一台」，檢測結果為「CPU燒毀」，引起網友熱議，其他網友表示，也是拿同款充電器充電卻出現當機，「（這款充電器）輸出真的怪怪的。」
一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版發文表示，前（2021）年8月購買11吋M1版iPad Pro M1突然在上週無法開機，使用蘋果的強制重開機方法也沒用，機子未摔機未泡過水，因過保只好送外面檢測，檢測結果竟出現「尾插、主機板電容及CPU燒毀」，疑似用任天堂Switch原廠充電器的Type-C接頭充iPad Pro，「獲得變磚iPad一台，慘痛的經驗來跟版上前輩們分享。」卻引起兩極化討論。
網友表示，「Switch原廠充電器有人拆過，是台達電代工的用料很不錯啊」、「真的是你倒霉」、「我用NS（指Switch）充很久了都沒事耶」、「我是都用台牌副廠的120W豆腐頭加線」、「有沒有可能是（iPad Pro）Type-C接頭裡面有累積棉絮之類導致的」、「要是真的這樣，一堆人iPad都爆炸了。」有人認為原Po「單純被店家唬了」。
Switch充電器沒9V檔位 網：充iPad容易過熱
不過他疑似因Switch充電器充電燒毀iPad Pro的CPU也引來有相同經驗的網友回應，「我也有遇過（指用同顆充電器），差一點過保，幸好保內修好了。」、「我用NS充電器充過MacBook Pro當機，NS輸出真的怪怪的。」
也有網友發現，Switch原廠充電器輸出電壓為5.0V／1.5A或15.0V／2.6A，《聯合新聞網》觀察蘋果iPad Pro內附原廠充電器（A2305）為5V／3A或9V／2.22A。一名網友推測，「Switch的原廠充電器沒有9V檔位，本來就比較容易發熱；加上接口設計可能會把iPad刮傷造成短路。畢竟人家（Switch）設計本來就是拿來接底座的不會一直拔。」、「之前NS也有很多充壞掉的案例。」
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