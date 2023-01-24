快訊

紅包別花光、換3顏色新錢包…兔年招財開運、刮刮樂中獎秘訣一次看

過年學習不寂寞！5個「AI練口說」App增強英文能力 邊看邊學還能糾正發音

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為蘋果iPad Pro充電卻「燒毀CPU」 他疑用這大廠「原廠充電器」網驚掀戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，他疑似因用了其他大廠的「原廠充電器」去充iPad Pro，導致CPU燒毀，掀起網友兩極化討論。（翻攝自蘋果官網）
一名網友表示，他疑似因用了其他大廠的「原廠充電器」去充iPad Pro，導致CPU燒毀，掀起網友兩極化討論。（翻攝自蘋果官網）

對著蘋果（Apple）的iPad Pro亂充電可能會損壞產品？一名網友表示，日前疑似因拿一款「非蘋果原廠」、且為知名品牌充電器，沒想到「獲得變磚iPad一台」，檢測結果為「CPU燒毀」，引起網友熱議，其他網友表示，也是拿同款充電器充電卻出現當機，「（這款充電器）輸出真的怪怪的。」

一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版發文表示，前（2021）年8月購買11吋M1版iPad Pro M1突然在上週無法開機，使用蘋果的強制重開機方法也沒用，機子未摔機未泡過水，因過保只好送外面檢測，檢測結果竟出現「尾插、主機板電容及CPU燒毀」，疑似用任天堂Switch原廠充電器的Type-C接頭充iPad Pro，「獲得變磚iPad一台，慘痛的經驗來跟版上前輩們分享。」卻引起兩極化討論。

網友表示，「Switch原廠充電器有人拆過，是台達電代工的用料很不錯啊」、「真的是你倒霉」、「我用NS（指Switch）充很久了都沒事耶」、「我是都用台牌副廠的120W豆腐頭加線」、「有沒有可能是（iPad Pro）Type-C接頭裡面有累積棉絮之類導致的」、「要是真的這樣，一堆人iPad都爆炸了。」有人認為原Po「單純被店家唬了」。

任天堂Switch主機會附上原廠充電器，該充電器輸出電壓為5.0V／1.5A或15.0V／2.6A。（翻攝自日本Switch官網）
任天堂Switch主機會附上原廠充電器，該充電器輸出電壓為5.0V／1.5A或15.0V／2.6A。（翻攝自日本Switch官網）

Switch充電器沒9V檔位 網：充iPad容易過熱

不過他疑似因Switch充電器充電燒毀iPad Pro的CPU也引來有相同經驗的網友回應，「我也有遇過（指用同顆充電器），差一點過保，幸好保內修好了。」、「我用NS充電器充過MacBook Pro當機，NS輸出真的怪怪的。」

也有網友發現，Switch原廠充電器輸出電壓為5.0V／1.5A或15.0V／2.6A，《聯合新聞網》觀察蘋果iPad Pro內附原廠充電器（A2305）為5V／3A或9V／2.22A。一名網友推測，「Switch的原廠充電器沒有9V檔位，本來就比較容易發熱；加上接口設計可能會把iPad刮傷造成短路。畢竟人家（Switch）設計本來就是拿來接底座的不會一直拔。」、「之前NS也有很多充壞掉的案例。」

蘋果M1版iPad Pro會附上20W的USB-C電源轉接器，輸出電壓為為5V／3A或9V／2.22A。（圖／聯合新聞網）
蘋果M1版iPad Pro會附上20W的USB-C電源轉接器，輸出電壓為為5V／3A或9V／2.22A。（圖／聯合新聞網）

Switch 蘋果 iPad Pro 快速充電 任天堂 Type-C

延伸閱讀

過年學習不寂寞！5個「AI練口說」App增強英文能力 邊看邊學還能糾正發音

過年開玩！任天堂Switch港版eShop新春優惠祭10款遊戲7折 《瑪利歐派對》、《歧路旅人》便宜500元

日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看

「請問你哪位？」過年見面不尷尬！4款「親戚稱謂計算機」App惡補速查

相關新聞

為蘋果iPad Pro充電卻「燒毀CPU」 他疑用這大廠「原廠充電器」網驚掀戰

對著蘋果（Apple）的iPad Pro亂充電可能會損壞產品？一名網友表示，日前疑似因拿一款「非蘋果原廠」、且為知名品牌充電器，沒想到「獲得變磚iPad一台」，檢測結果為「CPU燒毀」，引起網友熱議，其他網友表示，也是拿同款充電器充電卻出現當機，「（這款充電器）輸出真的怪怪的。」

有大顆HomePod 2…還要再出HomePod Mini？蘋果這動作曝端倪

彭博新聞記者Mark Gurman在其「Power On」專欄中表示，蘋果（Apple）近期並未計畫推出新款HomePod Mini，僅透過韌體更新方式開啟原本隱藏功能。

彭博：蘋果搭載3奈米製程M3晶片的電腦 最快今年上市

彭博資訊「Power On」通訊記者葛曼（Mark Gurman）指出，蘋果公司（Apple）搭載3奈米製程M3晶片的新...

三星發表會不只有Galaxy S23系列？傳可能還有新款Galaxy Book 3系列筆電

除了將於台灣時間2月2日凌晨2點舉辦Unpacked 2023新品發表會，預計揭曉年度旗艦手機Galaxy S23系列之外，三星似乎也準備公布新款Galaxy Book 3系列筆電。

蘋果M3版MacBook Air傳今年下半年問世 還會出這版本

近期更新搭載M2 Pro、M2 Max處理器的14吋與16吋MacBook Pro之後，相關消息更透露蘋果計畫在今年下半年推出搭載新款處理器的MacBook Air，而處理器將會以台積電3nm製程打造，預期會以M3為稱。

HomePod 2公布 蘋果悄悄解封HomePod Mini的溫濕度計功能

在蘋果正式揭曉第二代HomePod，並且確定搭載可協助判斷所處環境狀況變化的溫濕度計功能後，蘋果後續也悄悄地更新在2020年推出的HomePod Mini相關描述，顯然將正式開啟過去隱藏在HomePod Mini的溫濕度計功能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。