有大顆HomePod 2…還要再出HomePod Mini？蘋果這動作曝端倪

彭博新聞記者Mark Gurman在其「Power On」專欄中表示，蘋果（Apple）近期並未計畫推出新款HomePod Mini，僅透過韌體更新方式開啟原本隱藏功能。

在蘋果近期宣布推出第二代HomePod之後，不少人也期待蘋果宣布推出新一代HomePod Mini，但從Mark Gurman取得消息顯示，蘋果目前並未準備更新此項產品。

從第二代HomePod設計來看，主要改善聲音表現及Siri互動表現，另外就是直接宣布搭載溫濕度感應器與聲音識別功能，並且加入超寬頻與Thread連接功能，其他如外觀等設計則未有明顯改變。

而配合後續釋出韌體更新，則是讓HomePod Mini正式啟用過往被人發現隱藏在機身內的溫濕度感應器功能，同樣加入聲音識別功能，至於超寬頻與Thread連接功能則是原本就具備設計。

目前除了聲音輸出表現、體型大小與色彩選擇與HomePod Mini不同，第二代HomePod基本上與HomePod Mini維持相同功能，因此才讓人猜測蘋果目前並未計畫更新HomePod Mini。

至於在近期傳聞中，蘋果似乎準備推出一款結合iPad與HomePod功能的產品，可能會定位為一款智慧顯示器，並且與Google推出的Nest Hub，或是亞馬遜推出的Echo Show競爭市場，預計最快會在2024年年初問世。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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