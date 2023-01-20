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HomePod 2公布 蘋果悄悄解封HomePod Mini的溫濕度計功能

聯合新聞網／ 楊又肇

蘋果正式揭曉第二代HomePod，並且確定搭載可協助判斷所處環境狀況變化的溫濕度計功能後，蘋果後續也悄悄地更新在2020年推出的HomePod Mini相關描述，顯然將正式開啟過去隱藏在HomePod Mini的溫濕度計功能。

若沒意外的話，在HomePod Mini內建的溫濕度計功能，將能與第二代HomePod一樣感知所處環境的溫濕度變化，並且能與其他智慧連網裝置連動，例如天氣過於炎熱時，自動開啟家中冷氣，或是在濕度過高的時候開啟除濕機。

在此次更新中，HomePod Mini也能藉由聲音識別功能，判斷所處環境是否有明顯變化。

而蘋果更進一步在第二代HomePod加入支援通用連接規範Matter，藉此對應更多智慧連網裝置互動，未來或許也會透過韌體更新方式讓既有HomePod Mini也加入相同連接規範。目前HomePod Mini除了可透過NFC、藍牙、Wi-Fi等方式進行連接，本身也支援Thread連接功能，進而能與更多HomeKit規範以外裝置連動。

除了更新第二代HomePod，蘋果接下來似乎更計畫推出更多智慧連網裝置，其中包含同樣可作為居家連接中樞的新款Apple TV，另外也有消息指出蘋果計畫推出新款智慧顯示器產品，將整合顯示器、Apple TV與HomePod功能，或許將以此與亞馬遜、Google競爭智慧顯示器市場。

此外，在讓第二代HomePod加入支援Matter連接規範後，預期未來將能透過蘋果家庭App直接控制更多智慧連網裝置，甚至也能直接操作相容Google、亞馬遜連接規範的裝置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

HomePod 蘋果 Apple

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