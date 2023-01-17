快訊

澳網／5盤大戰殘念遭逆轉 曾俊欣大滿貫首勝再等等

蘋果二度突襲新品又調價／M2 Pro版MacBook Pro變更貴！新Mac mini效能提升不漲反降高CP

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果二度突襲新品又調價／M2 Pro版MacBook Pro變更貴！新Mac mini效能提升不漲反降高CP

聯合新聞網／ 綜合整理
蘋果官網今無預警在官網發表M2 Pro及M2 Max版本的MacBook Pro（見圖）及M2、M2 Pro版Mac mini。（翻攝自蘋果官網）
蘋果官網今無預警在官網發表M2 Pro及M2 Max版本的MacBook Pro（見圖）及M2、M2 Pro版Mac mini。（翻攝自蘋果官網）

蘋果二度突襲！不少外媒在今（17）日表示，蘋果（Apple）可能在今天晚上無預警發表新品M2 Pro及M2 Max版本的MacBook Pro，沒想到傳言屬實，還加碼推出Mac mini。這是繼去（2022）年在官網突襲發表iPad 10、M2版iPad Pro及Apple TV 4K後，第2次無預警發表新品，價格也悄悄調漲。

★M2 Pro及M2 Max版本MacBook Pro 貴5000元

14吋的M1 Pro及16吋M1 Pro、M1 Max的MacBook Pro在2021年10月登場後，已有1年3個月未發表這兩種尺寸之新品，反而是13吋M2版MacBook Pro在2022年7月開賣。

蘋果官網今無預警在官網發表M2 Pro及M2 Max版本的MacBook Pro及Mac mini。M2 Pro晶片提供高達12核心CPU、19核心GPU、32GB記憶體，CPU效能比舊款M1 Pro快了20%、GPU繪圖速度則提升了30%；M2 Max則配備高達38核心GPU、96GB的記憶體，GPU繪圖速度快了30%。

M2 Max晶片能夠快速處理需要大量繪圖處理的專案。（蘋果提供）
M2 Max晶片能夠快速處理需要大量繪圖處理的專案。（蘋果提供）

《聯合新聞網》觀察，從官網提供的資料顯示，除了晶片與效能提升外，14吋和16吋都支援Wi-Fi 6E (802.11ax)、藍牙5.3技術；續航時間也多了1小時，新版14吋MacBook Pro為18小時，16吋為22小時；重量部分僅有16吋M2 Pro版MacBook Pro多了50克（2.15公斤）、M2 Max版多了60克（2.16公斤）；外型、顏色等外觀都相同。

蘋果官網今無預警在官網發表M2 Pro及M2 Max版本的MacBook Pro及M2、M2 Pro版Mac mini。（翻攝自蘋果官網）
蘋果官網今無預警在官網發表M2 Pro及M2 Max版本的MacBook Pro及M2、M2 Pro版Mac mini。（翻攝自蘋果官網）

蘋果官網今無預警在官網發表M2 Pro及M2 Max版本的MacBook Pro及M2、M2 Pro版Mac mini。（翻攝自蘋果官網）
蘋果官網今無預警在官網發表M2 Pro及M2 Max版本的MacBook Pro及M2、M2 Pro版Mac mini。（翻攝自蘋果官網）

2023年14吋的M2版本MacBook Pro與M1版本價格比較。（製圖／聯合新聞網）
2023年14吋的M2版本MacBook Pro與M1版本價格比較。（製圖／聯合新聞網）

價格部分，14吋M2 Pro版MacBook Pro定價為6萬4900元、7萬9900元起，M2 Max版本9萬7900元起；16吋M2 Pro版為7萬9900元、8萬5900元起，M2 Max版本為10萬9900元起。與舊款M1 Pro或M1 Max相比，都貴了5000元。

★M2、M2 Pro版Mac mini 竟便宜3000元

新版Mac mini則推出2款M2版本及1款M2 Pro版，配備擁有4個高性能核心和4個高效率核心的8核心CPU，以及10核心GPU，非常適合尋求超快效能和出色生產力的使用者。一樣有Wi-Fi 6E技術，不過M2版Mac mini提供2個Thunderbolt 4埠，M2 Pro版則為4個Thunderbolt 4埠。

搭載M2和全新M2 Pro的Mac mini，效能提升，但價格卻變得更便宜。（蘋果提供）
搭載M2和全新M2 Pro的Mac mini，效能提升，但價格卻變得更便宜。（蘋果提供）

2023年14吋的M2版本MacBook Pro與M1版本價格比較。（製圖／聯合新聞網）
2023年14吋的M2版本MacBook Pro與M1版本價格比較。（製圖／聯合新聞網）

《聯合新聞網》發現，M2版本定價為1萬8900元起、M2 Pro版本為3萬9900元起，若以去年M1最便宜版本2萬1900元相比，M2版便宜了3000元，堪稱高CP值。

M2及M2 Pro版的Mac mini效能提升，無論在家庭辦公室或工作室，都能派上用場。（蘋果提供）
M2及M2 Pro版的Mac mini效能提升，無論在家庭辦公室或工作室，都能派上用場。（蘋果提供）

M2 機型配備兩個 Thunderbolt 4 連接埠，支援最多兩台外接顯示器。（翻攝自蘋果官網）
M2 機型配備兩個 Thunderbolt 4 連接埠，支援最多兩台外接顯示器。（翻攝自蘋果官網）

M2 Pro 機型配備四個 Thunderbolt 4 連接埠，支援最多三台外接顯示器。（翻攝自蘋果官網）
M2 Pro 機型配備四個 Thunderbolt 4 連接埠，支援最多三台外接顯示器。（翻攝自蘋果官網）

MacBook Pro 蘋果 Mac Mini Apple

相關新聞

蘋果二度突襲新品又調價／M2 Pro版MacBook Pro變更貴！新Mac mini效能提升不漲反降高CP

蘋果二度突襲！不少外媒在今（17）日表示，蘋果（Apple）可能在今天晚上無預警發表新品M2 Pro及M2 Max版本的MacBook Pro，沒想到傳言屬實，還加碼推出Mac mini。這是繼去（2022）年在官網突襲發表iPad 10、M2版iPad Pro及Apple TV 4K後，第2次無預警發表新品，價格也悄悄調漲。

太衰變成機王？4支Apple Watch全測不到心律 原來是刺青害的

你以為自己遇到「機王」？日前一名網友分享用過4支蘋果智慧手錶Apple Watch，未料竟全都出現異常，不只會自動亂上鎖，更連基本的心率偵測、血氧濃度及睡眠監測都無法正常運作，本以為是自己太衰連續遇到4支機王，但最後他才發現問題關鍵，原來刺青會影響Apple Watch使用。

果粉恐失望…蘋果今年推新版Mac Pro 硬體效能可能不會太「Pro」

先前有不少傳聞指稱蘋果將在今年更新Mac Pro機種，預計換上新款Apple Silicon處理器，但機身外觀將維持先前設計，可能不會有太大改變，而從日前傳聞指稱蘋果已經取消原訂推出最高採48核心CPU的M2 Extreme處理器規格，則似乎會讓新款Mac Pro看起來不太「Pro」。

Readmoo推7.8吋電子書閱讀器mooInk Plus 2C 採用Kaleido 3彩色顯示面板的

Readmoo讀墨電子書宣布，將於1月17日開放旗下採用Kaleido 3彩色顯示面板的7.8吋電子書閱讀器mooInk Plus 2C預購，除了保留電子紙輕薄、省電、不需背光的特色，更可對應鮮豔細緻的彩色畫面顯示效果。

【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電

全球新冠肺炎疫情雖未見盡頭，但不少國家早已解封歡迎旅客造訪。以台灣為例，旅遊網站Booking.com去年公布「年末假期旅人搜尋趨勢」，發現日本仍是台人出國度價首選，「台日友好」的氛圍吸引不少國人直奔東瀛購買3C、吃遍道地美食，日幣匯率也漸漸上升中，因此如何在其中撿便宜成為一大課題。

蘋果傳低價款AirPods打造中！還要動刀改AirPods Max 上市時間曝

著名分析師郭明錤除了認為新款高階IPhone 15 Pro可能採用更多固定式按鍵設計，稍早更透露蘋果正在打造新款AirPods Max全罩式耳機，另外也計畫推出定位更入門的低價款AirPods。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。