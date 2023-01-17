蘋果二度突襲新品又調價／M2 Pro版MacBook Pro變更貴！新Mac mini效能提升不漲反降高CP
蘋果二度突襲！不少外媒在今（17）日表示，蘋果（Apple）可能在今天晚上無預警發表新品M2 Pro及M2 Max版本的MacBook Pro，沒想到傳言屬實，還加碼推出Mac mini。這是繼去（2022）年在官網突襲發表iPad 10、M2版iPad Pro及Apple TV 4K後，第2次無預警發表新品，價格也悄悄調漲。
★M2 Pro及M2 Max版本MacBook Pro 貴5000元
14吋的M1 Pro及16吋M1 Pro、M1 Max的MacBook Pro在2021年10月登場後，已有1年3個月未發表這兩種尺寸之新品，反而是13吋M2版MacBook Pro在2022年7月開賣。
蘋果官網今無預警在官網發表M2 Pro及M2 Max版本的MacBook Pro及Mac mini。M2 Pro晶片提供高達12核心CPU、19核心GPU、32GB記憶體，CPU效能比舊款M1 Pro快了20%、GPU繪圖速度則提升了30%；M2 Max則配備高達38核心GPU、96GB的記憶體，GPU繪圖速度快了30%。
《聯合新聞網》觀察，從官網提供的資料顯示，除了晶片與效能提升外，14吋和16吋都支援Wi-Fi 6E (802.11ax)、藍牙5.3技術；續航時間也多了1小時，新版14吋MacBook Pro為18小時，16吋為22小時；重量部分僅有16吋M2 Pro版MacBook Pro多了50克（2.15公斤）、M2 Max版多了60克（2.16公斤）；外型、顏色等外觀都相同。
價格部分，14吋M2 Pro版MacBook Pro定價為6萬4900元、7萬9900元起，M2 Max版本9萬7900元起；16吋M2 Pro版為7萬9900元、8萬5900元起，M2 Max版本為10萬9900元起。與舊款M1 Pro或M1 Max相比，都貴了5000元。
★M2、M2 Pro版Mac mini 竟便宜3000元
新版Mac mini則推出2款M2版本及1款M2 Pro版，配備擁有4個高性能核心和4個高效率核心的8核心CPU，以及10核心GPU，非常適合尋求超快效能和出色生產力的使用者。一樣有Wi-Fi 6E技術，不過M2版Mac mini提供2個Thunderbolt 4埠，M2 Pro版則為4個Thunderbolt 4埠。
《聯合新聞網》發現，M2版本定價為1萬8900元起、M2 Pro版本為3萬9900元起，若以去年M1最便宜版本2萬1900元相比，M2版便宜了3000元，堪稱高CP值。
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