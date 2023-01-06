LG 97吋電視機種SIGNATURE OLED M3擺脫有線困擾 無線技術可傳4K影片內容
LG在稍早的展前活動中，進一步揭曉隸屬SIGNATURE系列的97吋電視機種SIGNATURE OLED M3，其中採用名為LG Zero Connect的無線傳輸技術，將能在9公尺範圍內傳遞4K解析度、120Hz畫面更新率的影片內容。
這樣的設計，LG表示是為了降低居家有線環境的雜亂情況，同時也能擺脫有線束縛的限制，並且透過此項技術改善傳統透過無線傳輸會面臨頻寬有限、容易受到干擾的問題。
而使用者可以將與螢幕本體連接的控制盒擺放在合適位置，並且將USB裝置、外接訊號源與控制盒連接，即可透過無線傳輸方式將內容投放至螢幕端播放，螢幕端除了供電的線材，基本上不會有額外線材出現。
因此，SIGNATURE OLED M3的螢幕除了可以簡潔地固定在牆上，另外也能透過專用支架固定，同時無須擔心是否會有過多線材影響視覺，或是造成絆倒的意外危險。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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