三星新Neo QLED電視更「亮」眼 最高亮度可達4000nits
在CES 2023展前活動上，三星正式揭曉旗下2023年款智慧電視產品，分別在模組化拼接的Micro LED系列機種、鎖定主流需求的Neo QLED系列機種做了更新，而旗下採QD-OLED顯示面板設計的電視機種，也如先前預告般追加77吋等尺寸選項。
此次更新的Micro LED機種部分，已經將尺寸延伸至50吋、63吋、76吋、89吋、101吋、114吋與最大140吋設計。雖然目前尚未公布具體售價，但三星強調將會在市場有更大競爭力，同時在顏色、畫質表現更標榜對應20位元色深，並且對應240Hz畫面更新率，以及更短的顯示反應時間等使用體驗。
而從三星過去幾年持續投入micro LED電視機種發展，從最早僅鎖定商業化應用，到後續的價格調整也已經能漸漸讓高階消費市場族群接受，或許在持續推廣之下，將能讓模組化拼接使用的Micro LED系列機種在更多消費市場普及化。
至於此次更新的主流款Neo QLED系列機種，則是在旗艦款QN900C採用8K Quantum MiniLED-lit顯示面板，最高亮度可達4000nits，並且透過新版8K Real Depth Enhancer Pro軟體運算提升之下，讓畫面顯示對比度更高，同時也能透過HDR Remastering自動演算法，讓一般影像內容也能有HDR畫面效果。
另外，在4K解析度的QN935C機種，則是採用小於20mm的窄邊框設計，並且採用更簡化外觀造型，全系列機種更加入支援Zigbee、Matter、Thread等通用物聯網協議，藉此與更多物聯網裝置連動。
採QD-OLED顯示面板設計的電視機種部分，則是在既有55吋及65吋規格，額外向上增加77吋規格的電視機種，往下則是採用專業螢幕產品設計，配置49吋螢幕規格。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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