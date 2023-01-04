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嫌蘋果AirPods耳機4千元妖壽貴？低價高CP「AirPods Lite」有望登場價格曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒報導，蘋果將研發更低價的「AirPods Lite」，將與「非蘋果藍牙耳機」競爭。圖為AirPods 3。（翻攝自蘋果官網）
外媒報導，蘋果將研發更低價的「AirPods Lite」，將與「非蘋果藍牙耳機」競爭。圖為AirPods 3。（翻攝自蘋果官網）

仍然嫌蘋果（Apple）的藍牙耳機AirPods系列太貴了嗎？外媒報導，知名分析師表示，蘋果正開發一款更便宜低廉的AirPods耳機，可能取名為「AirPods Lite」，企圖搶占低價耳機市場。

據《9to5mac》報導，知名分析師Jeff Pu表示，雖然AirPods系列在耳機市場銷售量相當不錯，但傳出AirPods 3的銷售疲軟，及今（2023）年可能不會推出新款AirPods，導致AirPods市場需求量下降，估計將從2022年的7300萬台降至今年的6300萬台，蘋果最近正在研發更便宜的「AirPods Lite」，但未得知是否有功能會被「閹割」以及推出時間，將與「非蘋果藍牙耳機」競爭。

蘋果目前銷售4款AirPods系列，包含AirPods 2、AirPods 3、AirPods Pro 2及AirPods Max，價格各自為4290元、5590元、7490元及1萬7990元。超過4000元的價格其實不那麼親民。因此若有「AirPods Lite」出現，價格可能會低於129美元（約台幣3961元），更為便宜；但也有另一項可能，即為把AirPods 2定價壓低至99美元（約台幣3040元）搶市。

蘋果去年推出的AirPods Pro 2升級不少項目，像是「個人化空間音訊」提供更身歷其境的聆聽體驗。（翻攝自蘋果官網）
蘋果去年推出的AirPods Pro 2升級不少項目，像是「個人化空間音訊」提供更身歷其境的聆聽體驗。（翻攝自蘋果官網）

蘋果去年推出AirPods Pro 2，提升降噪功能、充電盒也配備U1晶片，價格卻比第1代少了500元，引起果粉討論。但AirPods 3或高階款AirPods Max的新進度則是無法得知。

該文引起國外網友討論，但多數果粉認為，現在的AirPods 2在他們眼裡已經像「AirPods Lite」，他們也提到，AirPods銷量下降的真正原因應該是「市場過度飽和」，「很多人已經都有AirPods耳機了」。也有人表示，蘋果不應該再出低價耳機，「這會給消費者帶來極大的困惑。」

AirPods 蘋果 藍牙耳機

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