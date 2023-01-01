聽新聞
test
0:00 / 0:00
黑科技？火腿套上華為手表竟測出「心跳血氧」 網笑：為食材注入靈魂
智慧手表受大眾喜愛，各家3C品牌也推出相關產品。不過，華為出品的智慧手表近日卻傳出能從「非生命體」測出心跳、血氧等數據，讓大陸網友們頭皮發麻，大呼遇上靈異事件。
大陸網友日前實測，在一條火腿腸兩端分別套上蘋果、華為的智慧手表，相對蘋果螢幕顯示「測量不成功」，華為螢幕卻開始跳出血氧、心律等數字，圖片一出隨即遭到瘋傳。
事件發酵後，網友們也開始拿出華為的設備，對各種物品進行血氧、心率測試，結果紛紛在紙杯、塑膠瓶、午餐肉測出數字，甚至連玩偶也活了過來，讓不少人調侃道，「這不正說明你買的火腿新鮮嗎？」、「可能是做火腿的那隻豬，還可以搶救一下」。
對此，華為客服系統則回應，華為智慧手表是透過光學感測器收集到的光信號進行測量，在非活體的情況下，有極小的機率可能會誤判為人體信號，並表示將會不斷改善演算法，提高檢測的準確度，未來可能會根據版本提出相關的更新。
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 老司機色色又專業～Google百大關鍵字出爐 「這2字」月搜988萬次
📢 苦主撿便宜買PS Plus會員慘被盜 過來人曝「銀行早認證索尼」自保這動作超關鍵
📢 【話題】恐怖慎入！玩家18年後才發現…《戰慄時空2》屍體照「真的人類模樣」非假圖
📢 黃阿瑪也參一腳！12款LINE期間限定免費貼圖 這隻「狗狗」免任務下載最霸氣
📢 逼退來真的！Netflix 2023年開抓「寄生帳號」 用驗證碼就夠你煩的了
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言