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黑科技？火腿套上華為手表竟測出「心跳血氧」 網笑：為食材注入靈魂

聯合新聞網／ 綜合報導

華為智慧手表近日傳出能從「非生命體」測出心跳、血氧等數據。圖／翻攝自微博
華為智慧手表近日傳出能從「非生命體」測出心跳、血氧等數據。圖／翻攝自微博

智慧手表受大眾喜愛，各家3C品牌也推出相關產品。不過，華為出品的智慧手表近日卻傳出能從「非生命體」測出心跳、血氧等數據，讓大陸網友們頭皮發麻，大呼遇上靈異事件。

大陸網友日前實測，在一條火腿腸兩端分別套上蘋果、華為的智慧手表，相對蘋果螢幕顯示「測量不成功」，華為螢幕卻開始跳出血氧、心律等數字，圖片一出隨即遭到瘋傳。

事件發酵後，網友們也開始拿出華為的設備，對各種物品進行血氧、心率測試，結果紛紛在紙杯、塑膠瓶、午餐肉測出數字，甚至連玩偶也活了過來，讓不少人調侃道，「這不正說明你買的火腿新鮮嗎？」、「可能是做火腿的那隻豬，還可以搶救一下」。

對此，華為客服系統則回應，華為智慧手表是透過光學感測器收集到的光信號進行測量，在非活體的情況下，有極小的機率可能會誤判為人體信號，並表示將會不斷改善演算法，提高檢測的準確度，未來可能會根據版本提出相關的更新。

華為 客服 3C

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