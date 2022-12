iPad mini可能會消失？蘋果傳依市場需求決定一切、還想出這款取代它

就在蘋果(Apple)將今年更新的第10代iPad也採用全新平框機身、取消使用Home鍵設計,並且加入更多配色之後,市場關注重點再次聚焦在小尺寸螢幕設計的iPad mini是否還會推出後繼產品。

依照著名市場分析師郭明錤看法,蘋果仍著手打造新一代iPad mini,而實際上市時間可能會取決全球經濟發展恢復狀況,因此實際推出時間有可能落在2023年下半年,或是介於2024年初之間,但也可能就此取消此款產品更新,並且藉由可凹折iPad產品取代。

而新機由於已經在第6代設計採用全新外型設計,因此外觀設計預期不會有太大改變,重點可能會聚焦在是否將處理器跟進採用M系列處理器,以及是否在支援Apple Pencil 2的基礎下,增加更多手寫應用功能。

不過,從市場越來多人接受大尺寸手機,同時也有越來越多業者開始打造展開後尺寸接近iPad mini的螢幕可凹折手機,甚至也加入手寫筆功能,或許也會讓蘋果重新考量是否繼續推出iPad mini後繼產品。

除了iPad mini,蘋果接下來也可能重新審視iPhone機種規格設計,從後續推出的mini、Plus機種接連未能實際獲得市場青睞,蘋果有可能進一步將重心放在Pro以上機種,甚至考慮比照Apple Watch Ultra,進而在iPhone產品線也增加Ultra款式,但也有相關說法認為蘋果可能重新推出mini機種,但其定位可能會與原本設計有明顯區隔。

(3/3)

Additionally, Apple is currently working on a new version of the iPad mini equipped with a new processor as the main selling point, and the mass shipment is expected to start by the end of 2023 or in 1H24.