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iPad mini可能會消失？蘋果傳依市場需求決定一切、還想出這款取代它

聯合新聞網／ 楊又肇

就在蘋果（Apple）將今年更新的第10代iPad也採用全新平框機身、取消使用Home鍵設計，並且加入更多配色之後，市場關注重點再次聚焦在小尺寸螢幕設計的iPad mini是否還會推出後繼產品。

依照著名市場分析師郭明錤看法，蘋果仍著手打造新一代iPad mini，而實際上市時間可能會取決全球經濟發展恢復狀況，因此實際推出時間有可能落在2023年下半年，或是介於2024年初之間，但也可能就此取消此款產品更新，並且藉由可凹折iPad產品取代。

而新機由於已經在第6代設計採用全新外型設計，因此外觀設計預期不會有太大改變，重點可能會聚焦在是否將處理器跟進採用M系列處理器，以及是否在支援Apple Pencil 2的基礎下，增加更多手寫應用功能。

不過，從市場越來多人接受大尺寸手機，同時也有越來越多業者開始打造展開後尺寸接近iPad mini的螢幕可凹折手機，甚至也加入手寫筆功能，或許也會讓蘋果重新考量是否繼續推出iPad mini後繼產品。

除了iPad mini，蘋果接下來也可能重新審視iPhone機種規格設計，從後續推出的mini、Plus機種接連未能實際獲得市場青睞，蘋果有可能進一步將重心放在Pro以上機種，甚至考慮比照Apple Watch Ultra，進而在iPhone產品線也增加Ultra款式，但也有相關說法認為蘋果可能重新推出mini機種，但其定位可能會與原本設計有明顯區隔。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPad mini 蘋果

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