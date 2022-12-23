迴避！Meta「元宇宙」3字成燒錢黑洞 蘋果明年推AR／VR頭戴裝置改用「這說法」
臉書（Facebook）母公司Meta的元宇宙（Metaverse）概念成為燒錢黑洞，今年裁員1.1萬人，但仍不改祖克伯（Mark Zuckerberg）繼續投資的決心，Meta明（2023）年提撥總支出成本的20%比例繼續運作。不過對於蘋果（Apple）來說，壓根兒不希望沾到一點邊，傳出未來新出的AR／VR頭戴裝置會迴避「元宇宙」字眼。
外媒報導，雅虎財經分析師Dan Howley日前接受採訪表示，蘋果會在2023年的下半年推出AR／VR頭戴裝置，還表示應該會是近期內最先進的頭戴裝置，配備一系列鏡頭與最好的螢幕，有望輕鬆打敗Meta的「Oculus Quest 2」及Sony在2023年2月推出的「PlayStation VR2」。
他還表示，屆時蘋果執行長庫克（Tim Cook）可能不會對該頭戴裝置提到「元宇宙」概念，試圖區隔祖克伯建立的虛擬世界，反而強調AR／VR下的「沉浸式體驗」。
不過，一則以喜一則以憂，蘋果有望產生比iPhone更頂級的「旗艦產品」，但消費者至今仍對AR／VR頭戴裝置不感興趣，加上傳出蘋果頭戴裝置定價為3000美元（約台幣9萬2267元），價格相當高昂，未來是否能變成大眾產品，則還要看消費者埋不埋單。
📢 慘冒白煙「燒破洞」！外送員勸世買充電線不要省 網反揪1點開罵：無知才可怕
📢 10款LINE隱藏免費貼圖慶2023！這款可愛又霸氣、免加好友「1鍵下載」
📢 【教你玩】比冰棒Zenly更紅！「匿名問答」夯翻IG 來用NGL App問害羞問題
📢 仍值得買！AirPods Pro 2耳壓感大減、降噪超有感 音質微輸Sony WH1000XM4
📢 iPhone車禍偵測意外見1亮點！LINE被關靜音噴發玻璃心？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言