迴避！Meta「元宇宙」3字成燒錢黑洞 蘋果明年推AR／VR頭戴裝置改用「這說法」

臉書（Facebook）母公司Meta的元宇宙（Metaverse）概念成為燒錢黑洞，今年裁員1.1萬人，但仍不改祖克伯（Mark Zuckerberg）繼續投資的決心，Meta明（2023）年提撥總支出成本的20%比例繼續運作。不過對於蘋果（Apple）來說，壓根兒不希望沾到一點邊，傳出未來新出的AR／VR頭戴裝置會迴避「元宇宙」字眼。

外媒報導，雅虎財經分析師Dan Howley日前接受採訪表示，蘋果會在2023年的下半年推出AR／VR頭戴裝置，還表示應該會是近期內最先進的頭戴裝置，配備一系列鏡頭與最好的螢幕，有望輕鬆打敗Meta的「Oculus Quest 2」及Sony在2023年2月推出的「PlayStation VR2」。

他還表示，屆時蘋果執行長庫克（Tim Cook）可能不會對該頭戴裝置提到「元宇宙」概念，試圖區隔祖克伯建立的虛擬世界，反而強調AR／VR下的「沉浸式體驗」。

不過，一則以喜一則以憂，蘋果有望產生比iPhone更頂級的「旗艦產品」，但消費者至今仍對AR／VR頭戴裝置不感興趣，加上傳出蘋果頭戴裝置定價為3000美元（約台幣9萬2267元），價格相當高昂，未來是否能變成大眾產品，則還要看消費者埋不埋單。

網路有不少部落客分享蘋果AR／VR頭戴裝置的渲染圖。（翻攝自aderosa75推特）

商品推薦