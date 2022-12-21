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比平價版貴4300！PS5高階手把DualSense Edge續航力卻更短 索尼曝原因激網友開酸

聯合新聞網／ 綜合報導
Sony PlayStation 5高階手把「DualSense Edge無線控制器」將於2023年1月26日正式開賣，定價比DualSense貴上4300元。（翻攝自PS5官網）
Sony PlayStation 5高階手把「DualSense Edge無線控制器」將於2023年1月26日正式開賣，定價比DualSense貴上4300元。（翻攝自PS5官網）

Sony（索尼）PlayStation 5PS5）高階手把「DualSense Edge無線控制器」日前在台灣展開預購，將於2023年1月26日正式開賣，不過要價6480元的它，比它的「弟弟」DualSense手把貴上4300元，卻被外媒報導DualSense Edge無線控制器比DualSense的續航力要來得慘，對此索尼也做出回應了。

據《The Verge》報導，PS5高階手把DualSense Edge在續航力（電池壽命）上不如平價版的DualSense無線控制器，索尼坦承確實如此，提到之所以續航力較短的原因是因為DualSense Edge無線控制器雖然與平價版DualSense手把的外型與人體工學設計上相同，但DualSense Edge「具有較多功能」，只能在無線續航力與強大的性能間取得平衡。

擁有個人化的控制設定的DualSense Edge無線控制器比DualSense的續航力低，索尼表示，是因「手把具有較多功能」的關係導致如此。（翻攝自PS5官網）
擁有個人化的控制設定的DualSense Edge無線控制器比DualSense的續航力低，索尼表示，是因「手把具有較多功能」的關係導致如此。（翻攝自PS5官網）

據了解，一般版的PS5手把DualSense續航力約12至15小時。索尼表示，若想要延長DualSense Edge的續航力，可以使用Type-C線連結，也可避免無線干擾影響遊玩體驗。外媒再進一步詢問先前在研發DualSense Edge無線控制器的過程，是否有想要延長它的續航力，索尼則沒有回應。

PS5官網提到，PS5高階手把DualSense Edge無線控制器擁有個人化的控制設定，可重新配置按鈕、調整操作桿的靈敏度、更換操作桿帽等，從一般遊戲到競技遊戲都能玩得順手。

該文引起不少網友討論，有網友不在意它的續航力，認為一般版的DualSense手把已是最好用的控制器，現在更認為高階版的DualSense Edge使用上更為方便。但也有人大酸索尼雖然主導遊戲領域，「但他們一再證明自己不擅長製造遊戲主機。」、「（索尼）不想花額外的錢幫高階產品弄更好的電池。」

PS5平價版手把DualSense續航力約12至15小時。（翻攝自PS5官網）
PS5平價版手把DualSense續航力約12至15小時。（翻攝自PS5官網）

PS5 PlayStation 5

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