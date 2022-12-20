蘋果偵測「未知AirTag跟蹤」有新方法！他秒舉小偷例子意外迸出新問題
蘋果（Apple）無線藍牙追蹤器「AirTag」在上（11）月曾發布2項更新，但當時並未告知更新項目，一度讓人懷疑真的有調整什麼功能嗎？如今官網終於正式公告內容，但「更新方法」不僅尷尬外，似乎還衍生了新的問題。
據外媒報導，蘋果官網針對11月10日的AirTag韌體更新版本（2.0.24）說明，可以讓iPhone透過「精確尋找（Precision Finding）」功能定位正在跟蹤你的「未知的AirTag」，以往只能收到相關提示，並該AirTag播放聲音，如今可以結合精確尋找和聲音找尋確切位置後禁用該AirTag。
第2項更新為若自己正和「已與擁有者分離的AirTag」一起移動時，將會收到通知，而該項技術是使用「U1超寬頻晶片」，可以精準測量Airtag與裝置間的位置和定位。除了AirTag有U1晶片，以iPhone為例，iPhone 11至iPhone 14都有此晶片。12月12日則有小更新，僅針對加速計會出現失效的情形進行修正。
AirTag的更新方式並未向iPhone、iPad一樣直覺，能有選項點選進行更新。AirTag的更新步驟有些尷尬：裝置需為iOS 14.5或更新版本，並讓AirTag位於iPhone的藍牙範圍內時，系統才會定期提供韌體更新，不一定能在第1時間就獲得全新功能或修正。
該更新內容引起網友討論，就有國外網友好奇，如果自己貼有AirTag的腳踏車遭小偷偷走，而小偷正好也擁有iPhone，此時他的iPhone會出現「未知的AirTag」的訊息與精準定位，是否也能透過小偷將該AirTag關掉呢？突然生出新的問題，蘋果官方暫未對此事做出回應。
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