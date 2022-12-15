LG UltraGear系列螢幕支援240Hz畫面更新率 增加OLED顯示面板與曲面款式
先前宣布推出旗下對應遊戲使用的UltraGear系列螢幕之後，LG預告將在CES 2023期間展示以OLED顯示面板打造、首款可對應240Hz畫面更新率的UltraGear系列螢幕，分別區分為27吋的27GR95QE，以及45吋的45GR95QE。
其中，27吋機種採2560 x 1440 (QHD)解析度設計，而45吋機種則提供3440 x 1440 (WQHD)解析度規格，並且採800R曲度設計，兩者均配置支援240Hz畫面更新率的OLED顯示面板，對應1500000:1對比表現與HDR10顯示效果，更採用AGLR抗反光設計，顯示反應速度達0.03毫秒，對應98.5% DCI-P3廣色域表現。
連接埠方面，兩款螢幕均搭載2組HDMI 2.1、1組DisplayPort 1.4，以及USB 3.0等連接規格，另外也支援DTS HP:X音效，但未內建擴音喇叭元件，螢幕可對應-5度至15度的仰角調整，以及左右正負10度調整範圍，高度最高可在110mm範圍內作調整。
建議售價部分，27吋機種將以999.99美元價格銷售，45吋機種則以1699.99美元價格銷售，預計2023年1月率先在北美市場銷售，2月則會進入歐洲市場。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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