蘋果MR頭戴裝備傳明年減產原因曝 價格恐被推向「荒謬的高點」
蘋果明年預計推出MR（Mixed Reality）混合實境耳機，因結合 VR虛擬實境和 AR擴增實境兩種技術，消息一釋出萬眾矚目。不過有分析師表示，原先預計上半年第二季發布的耳機，現在可能延遲到2023下半年才能出貨。
根據《Phone Arena》報導，天風國際證券分析師郭明錤週日（4日）在推特上表示，他針對蘋果供應鏈調查顯示，因為軟體問題延遲了耳機研發進度，AR/VR頭戴式設備可能要到明年下半年才能開始出貨，而零件部分則會依原時程在上半年第二季出貨。
因為終端產品大量延遲出貨，促使蘋果明年總出貨量減少剩不到50萬台，相較之下，郭明錤最初的預測是80萬到120萬台耳機。若郭明錤的預測為真，那麼明年蘋果耳機的出貨量將減少38％到58％。而傳說中的耳機售價約為3,000美金，會因出貨量減少的關係，讓蘋果收入不及22億美元。
這款傳聞被命名為Reality One或Reality Pro的耳機，據傳會是蘋果新時代的開始，AR的發展將是蘋果下一件大事，也將取代iPhone對蘋果的重要性。蘋果的混和實境耳機可說是設計研發以來最複雜的一項產品，儘管價格相當貴，但在未來需求可能是大的。
因此郭明錤點出軟體問題造成無法大量出貨，可能會為這款耳機創造出一個搶手的市場，需求可能會把價格推向荒謬的高點。
(6/8)— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 2022年12月4日
My latest survey indicates that the mass shipment schedule of Apple's MR headset may delay to 2H23 because of software-related issues (vs. the previous estimate of 2Q23).
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