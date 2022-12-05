蘋果M2 Max Geekbench跑分曝光！傳新版MacBook Pro這一天登場

傳出 Apple 蘋果 M2 Pro 和 M2 Max 晶片的 MacBook Pro 預計可能會在 2022 年秋季至 2023 年春季之間推出，最近外媒爆料在 Geekbench 平台出現一款從未曝光的 Apple Silicon 處理器 ，據傳這晶片是 Apple M2 Max ，其中單核心、多核心的跑分都有所提升。

從跑分資料顯示，這款處理器型號是 Mac 14.6，單核心跑分 1,889 分，多核處跑分是 14,586 分，CPU 名稱為 Apple M2 Max，搭載 12 核心、基礎時脈 3.54GHz，具有 96GB RAM 記憶體。

對比搭載在 Mac Studio 的 M1 Max 處理器，單核心跑分為 1,755 分、多核心跑分分數為 12,333 分，Apple M2 Max 處理器的效能確實有所提升，而且 M1 Max 的處理器核心數量為 10 顆， ‌M2‌ Max 則是稍稍提升為 12 顆。

圖片及資料來源：MacRumors

根據日前的傳出消息，《彭博社》科技記者 Mark Gurman 認為 Apple 蘋果會在 2022 年秋季推出搭載 M2 Pro 和 M2 Max 處理器的 MacBook Pro 機型；然而供應鏈受到疫情政策與缺料的影響，計劃趕不上變化，據稱搭載 M2 晶片的 MacBook Pro 最快會延期到 2023 年 3 月才會推出，同時也可能會同步發表新一代 Mac Studio 和 Studio Display。

到時候，我們就能親眼目睹 Apple M2 Max 晶片的效能威力是否真的強大！

圖片及資料來源：MacRumors

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦