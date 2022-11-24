芬蘭運動手錶Suunto 9 Peak Pro登台 高效能全開還能用40小時

由台灣鴻翔總代理、芬蘭戶外運動腕錶品牌Suunto打造的運動手錶Suunto 9 Peak Pro，標榜對應全球4大衛星系統，支援多達32顆衛星定位訊號，並且可對應長達300小時使用時間，即便在開啟所有功能的高效能模式仍可對應40小時電池續航表現。

Suunto 9 Peak Pro本身更標榜以100%碳中與再生能源形式生產，強調在手錶完整使用生命週期，僅產生7.5公斤的二氧化碳排放量，相當於一台燃油車行駛44公里的碳排放量。

錶身以無暇精鋼或鈦金屬材質打造，錶面均採用最高規藍寶石水晶玻璃，整體厚度僅10.8mm，並且可在探險模式連續維持300小時電力續航表現，而在耐久模式則可續航約70小時，至於在每秒定位一次的高效能模式下，更可對應40小時的續航表現，並且符合美國軍規MIL-STD-810H設計規範。

功能方面，Suunto 9 Peak Pro對應97種運動模式，其中包含登山、越野跑、攀岩、登山自行車、健身房訓練、滑雪、網球等室內外運動，更可在相對應的模式中提供專業的運動功能，例如在登山時使用導航指引方向，或是在天氣變化前，預先獲得暴風雨等氣候變化通知，而在跑步或自行車騎乘時，則可透過隨時檢視標準化功率NP、訓練壓力指數TSS，以及強度係數IF等數據，藉此了解當前運動成效。

另外，Suunto 9 Peak Pro也支援水下運動使用模式，分別可在浮潛及美人魚模式中，對應可達100公尺的防水深度，並且能精準偵測水下10公尺的活動。

Suunto 9 Peak Pro目前已經開放在台預購，提供海洋藍、叢林綠、全黑、珍珠金、砂岩 鈦金屬、板岩 鈦金屬等6款配色，建議售價為新台幣20900元起跳，最高售價為新台幣23300元，年底前購買則加贈Suunto Clipper芬蘭製輕巧指北針。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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