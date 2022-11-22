萬寶龍出智慧手錶想搶占蘋果市場？創新技術總監曝原因
說到自 1906 年創立、迄今已有百年歷史的品牌 「Montblanc 萬寶龍」，通常會讓人想到可以當作傳世的鋼筆、機械錶、傳承歷史工藝的皮包與配件。然而近年來 Montblanc 萬寶龍更是進化，尤其是最新款的Summit 3結合獨特的手工製作的鈦金屬錶殼與最新的 Google Wear OS，象徵傳統與未來揉合。
這次三嘻行動哇專訪萬寶龍創新技術總監 Felix Obschonka 博士，談論為什麼萬寶龍要自己推出手錶，而不是與 Apple 蘋果合作；同時也聊到萬寶龍下一代智慧手錶會有哪些新功能。同時針對已經入手的客戶，遇到一些產品使用上的問題及售後服務，萬寶龍官方有提供那些方式來協助客戶解決問題及上手新產品。
【專訪影片】
說到智慧手錶，不得不提到具有多項健康與健身功能的 Apple Watch，也因此市佔率相當高。不過，不是每個人都喜歡 Apple Watch 的外型，對於商務人士來說，也不是每個場合都適合配戴 Apple Watch 出席，甚至也有很多人不想撞錶。
如果想要擁有結合科技與傳統職人技藝，萬寶龍 MONTBLANC Summit 3 系列智能腕錶是個不錯的選擇，外型低調卻又奢華，各種錶面看起來栩栩如生，讓智慧手錶看起來就像是機械錶。
至於它有什麼功能呢？可以來看產品使用體驗心得分享，來看看這個產品的特色為何!
【產品使用體驗心得分享影片】
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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