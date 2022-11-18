百元塑膠椅DIY就能變輪椅！8步驟只花1小時就能完成
對於殘障人士、不良於行、生病的人，輪椅輔具可以協助讓他們行動自如，但是光是一部新的傳統輪椅價格至少就要數千元起跳，不是每個家庭都能負擔得起，因此非營利人道主義組織 Free Wheelchair Mission 研發把五金百貨就能買到的百元塑膠椅變成簡易輪椅「GEN 1」，即使是一般家庭也能輕鬆負擔。
更佛心的是這輪椅的製作方式還公布在知名維修網站 iFixit 上，只要花 1 個小時的時間就能自行組裝完成。
GEN 1 重 17.4 公斤，使用白色塑膠椅、黑色鋼架和 24 吋輪子。為了提高軸距、穩定性和安全性， Free Wheelchair Mission 團隊在前輪使用橡膠輪，還有可調節的腳踏凳，並在後輪增加了獨立鎖系統，同時椅子上增加了 5 點式安全帶。
Free Wheelchair Mission 的工作人員輪椅只需要 15 分鐘，在正常使用情況下可提供 3-5 年的使用時間。輪椅組裝簡單、價格便宜，唯一不足的是，這類輪椅不能摺疊，不方便出外使用。
根據 iFixit 維修網站，想要 DIY 組裝這款輪椅只需要 8 個步驟，組裝難度普通，只需要 8 個步驟、約 1 個小時時間就能組裝完成。
唯獨輪椅的框架、腳踏凳…等材料可能需要聯繫 Free Wheelchair Mission 才能取得。
除了 GEN 1 版本之外，還有適合通勤與特定需求的 GEN 2，另外 Free Wheelchair Mission 還針對有折疊式輪椅需求開發出 GEN 3 版本。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
圖片及資料來源：designboom、iFixit
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