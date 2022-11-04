DJI推精簡版空拍機Mavic 3 Classic登場 維持採用哈蘇客製化航拍相機模組

去年11月宣布推出換上哈蘇鏡頭、支援蘋果ProRes的空拍機Mavic 3系列之後，DJI接續推出定位更親民的Mavic 3 Classic，其中將攝影鏡頭從原本兩組改為一組，其餘則幾乎延續Mavic 3系列的設計。

Mavic 3 Classic最大改變，在於僅配置單顆鏡頭，維持採用哈蘇客製化L2D-20c航拍相機模組，對應原生2000萬畫素解像力與24mm等效焦距、f/2.8-f/11可變光圈設計，並且可拍攝12-bit RAW靜態影像，以及5.1K 50fps、4K 120fps，或是1080p 200fps格式影片，另外也支援10-bit D-Log格式影片，藉此對應更高後製彈性。

其他部分，Mavic 3 Classic基本上與Mavic 3系列相同，一樣具備APAS 5.0物體自動識別追蹤物體，以及在自動追蹤過程維持自動避障功能，電池續航表現部分更將時間拉長至46分鐘，並且對應長達15公里影像傳輸距離，同樣支援Wi-Fi 6無線網路連接，或是透過DJI Cellular圖傳模組實現4G網路等級影像傳輸效率。

跟其他Mavic 3系列一樣，Mavic 3 Classic也提供單機板、標準版與RC遙控器版三種銷售方案，標準版會額外提供充電器與RC-N1遙控器，而RC遙控器版則會換成新款結合螢幕的DJI RC Pro控制器，另外也提供包含兩組電池、65W充電器、100W充電管家、三對低噪音旋翼和隨行袋等配件的暢飛包。

Mavic 3 Classic單機身為1469美元，標準版售價則是1599美元，RC遙控器版售價則是1749美元，而台灣地區售價則分別為新台幣44900元、新台幣47900元，以及新台幣51900元，暢飛包建議售價則是新台幣14040元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦