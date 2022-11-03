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Canon推出EOS R6 Mark II 強化、提升連拍與對焦能力

聯合新聞網／ 楊又肇

Canon宣布推出EOS R6 Mark II，是以2020年7月推出的EOS R6為基礎，針對內部電子系統大幅更新。

更新項目中，包含將原本用於EOS 1D X Mark III的2000萬畫素全片幅感光元件升級為2420萬畫素規格，並且強化連拍與對焦能力，讓電子快門最高連拍可達每秒40張表現，機械式快門則達每秒12張，而配合EOS iTR AF X對焦系統與DIGIC X影像處理器，則是針對靜態及動態影像拍攝對焦強化。

至於對焦系統更加入馬、火車、飛機與汽車識別功能，例如識別被設主體為飛機時，就會自動對焦在駕駛艙區塊，而拍攝人像則可選擇對焦在左眼或右眼位置，藉此協助使用者拍攝最佳構圖效果。

另外，機身支援5軸防震設計，搭配特定鏡頭更可對應最高8級補正效果，而靜態影像對應的ISO感光值範圍介於ISO 100至102400之間，分別可擴展至ISO 50至204800。

其他部分則是針對機身操作介面細節作調整，包含將電源開關與副轉盤安排在機身背面右上角位置，原本位置則改為拍攝常用模式切換，背面可翻轉螢幕則採用3吋設計，並且配置396萬畫素、0.76倍放大的電子觀景窗，儲存介面則提供兩組SD記憶卡插槽，可沿用EOS R6所對應電池與垂直手把配件，本身則是透過USB-C充電。

Canon預計在今年12月中旬於日本市場推出EOS R6 Mark II，單機身售價為396000日圓，搭配RF24-105 IS STM變焦鏡頭的售價則是440000日圓，而搭配RF24-105 L IS USM鏡頭的售價則是550000日圓。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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