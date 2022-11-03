Canon推出EOS R6 Mark II 強化、提升連拍與對焦能力
Canon宣布推出EOS R6 Mark II，是以2020年7月推出的EOS R6為基礎，針對內部電子系統大幅更新。
更新項目中，包含將原本用於EOS 1D X Mark III的2000萬畫素全片幅感光元件升級為2420萬畫素規格，並且強化連拍與對焦能力，讓電子快門最高連拍可達每秒40張表現，機械式快門則達每秒12張，而配合EOS iTR AF X對焦系統與DIGIC X影像處理器，則是針對靜態及動態影像拍攝對焦強化。
至於對焦系統更加入馬、火車、飛機與汽車識別功能，例如識別被設主體為飛機時，就會自動對焦在駕駛艙區塊，而拍攝人像則可選擇對焦在左眼或右眼位置，藉此協助使用者拍攝最佳構圖效果。
另外，機身支援5軸防震設計，搭配特定鏡頭更可對應最高8級補正效果，而靜態影像對應的ISO感光值範圍介於ISO 100至102400之間，分別可擴展至ISO 50至204800。
其他部分則是針對機身操作介面細節作調整，包含將電源開關與副轉盤安排在機身背面右上角位置，原本位置則改為拍攝常用模式切換，背面可翻轉螢幕則採用3吋設計，並且配置396萬畫素、0.76倍放大的電子觀景窗，儲存介面則提供兩組SD記憶卡插槽，可沿用EOS R6所對應電池與垂直手把配件，本身則是透過USB-C充電。
Canon預計在今年12月中旬於日本市場推出EOS R6 Mark II，單機身售價為396000日圓，搭配RF24-105 IS STM變焦鏡頭的售價則是440000日圓，而搭配RF24-105 L IS USM鏡頭的售價則是550000日圓。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 【周報】「G粉」感傷Pixel 7用自家晶片、Apple Watch救人N連發！
📢 他求電量、續航佳的「外送用」高CP值手機 網友指這1關鍵才重要
📢 蘋果iPad 10漲爆！台灣比拚全球價格「比日本便宜」 這國家貴到可再買1台
📢 懶得自己洗澡？「人體洗衣機」幫你沐浴、還放音樂讓你放鬆
📢 【快搶】買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 靠它4關鍵入手新機
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言