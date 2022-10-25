iPad Pro換上OLED螢幕何時登場？外媒曝這一天！新款Mac Pro明年才問世
在稍早於「Power On」專欄透露內容中，彭博新聞記者Mark Gurman透露蘋果計畫在2024年的春季發表會揭曉新款iPad Pro，屆時將會全面換上OLED顯示面板，另外也透露換上M2 Pro或M2 Max處理器的新款MacBook Pro即將進入市場，而市場傳聞許久的新款Mac Pro則要等到2023年才會正式推出。
目前蘋果在12.9吋設計的iPad Pro採用mini LED顯示面板，而11吋規格版本則是採用LED顯示面板，但預計在2024年所推出更新機種將會全面換上OLED顯示面板，藉此對應更豐富色彩顯示效果，同時也能對應更低耗電量及發熱表現。
蘋果已經在新款iPhone大量採用OLED顯示面板，因此如果新款iPad Pro也改用OLED顯示面板，將使影像工作者能更方便透過iPhone拍攝影像內容後，直接透過iPad Pro進行編輯，過程中無須特別注意影像色彩表現是否有明顯落差。
而在Mac機種方面，Mark Gurman則透露換上M2 Pro或M2 Max處理器的新款MacBook Pro即將進入市場，其中M2 Max處理器預期將配置12核心CPU、38核心GPU，以及最高64GB記憶體規格，預計會在近期對外揭曉。
至於市場傳聞許久的新款Mac Pro則要等到2023年才會正式推出，目前蘋果已經著手進行內部密集測試，最高可能配置2-4組M2 Max處理器，有可能會以M2 Ultra或M2 Extreme處理器為稱。規格方面，新款Mac Pro可能採用24、48核心CPU，以及76、152核心GPU的配置，至於記憶體則可能採用高達256GB容量配置。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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