LG秀全球最大97吋OLED電視 能貼合牆面、價格曝光
LG在此次與ART TAIPEI合作規劃MIT 15周年特展專區中，透過旗下OLED電視產品展示藝術畫作，同時也展示今年稍早時推出的可調式42吋曲面OLED電視—LG OLED Flex，更在現場展示旗下標榜全球最大尺寸OLED電視、採97吋螢幕設計的LG OLED evo G2。
其中，LG OLED Flex所使用顯示面板，源自LG Display打造的W-OLED面板技術，同時也與先前提供CORSAIR使用面板相同，藉此打造可依照使用需求調整曲度表現的遊戲螢幕XENEON FLEX 45WQHD240 OLED。
而兩者差異主要在於LG OLED Flex定位在電視產品，因此本身內建webOS智慧電視作業系統，可對應各類連網、使用串流影音服務功能，但本身也支援高達120Hz畫面更新率，並且相容NVIDIA G-SYNC與AMD FreeSync Premium抗畫面撕裂技術，同時也支援PlayStation 5、Xbox Series X|S所對應的VRR可變更新率功能，藉此對應更好的遊戲體驗。
另外，LG OLED Flex更提供可透過遙控器操作的20段螢幕兩側曲度調整功能，最高可對應900R曲度表現，而CORSAIR的遊戲螢幕則僅能以手動方式調整。
目前LG OLED Flex將在10月28日至11月6日之間於LG官方線上商城開放預購，建議售價為新台幣10萬9000元。
此次更在現場展出97吋設計、標榜全球最大OLED電視—LG OLED evo G2，本身採零間隙壁掛設計，藉由OLED面板特性可進一步貼合牆面，本身則搭載LG第5代α9 AI處理器，以及智慧增亮引擎 (Brightness Booster)，讓螢幕亮度可提升30%以上，藉此讓畫面色彩更加鮮明。
LG OLED evo G2目前已經開放LG官方線上商城預購，建議售價為新台幣88萬8888元，並且提供5年面板保固。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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