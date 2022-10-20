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蘋果入門款iPad更新 具有四種顏色、USB-C連接埠和A14晶片

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：Apple
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Apple 全新 iPad 第 10 代是入門級平板電腦，搭載 10.9 吋 Liquid Retina 顯示器，內建 A14 仿生晶片驅動，具有全天候電池續航力，前置視訊相機改為橫向 1200 萬像素超廣角鏡頭，後置相機則是升級的 1200 萬像素鏡頭，能捕捉清晰的照片以及 4K 影片。

這款入門級 iPad 不再採用 lightning 連接埠，而是搭載 USB-C 連接埠，可支援多種配件，還有快速連線的 Wi-Fi 6 並支援高速 5G 行動網路，將於日後在台開放訂購。

全螢幕設計和四種外觀

iPad 採用全螢幕設計，提供藍色、粉紅色、黃色、銀色四種顏色，搭載 10.9 吋 Liquid Retina 顯示器，螢幕解析度 2360 × 1640、將近 400 萬像素、500 尼特亮度，以及原彩顯示技術。

雖然不支援 Face ID 臉部辨識，但是 iPad 的頂端按鈕仍具備 Touch ID 指紋辨識，能解鎖 iPad、登入 app 或使用 Apple Pay。

A14 仿生晶片升級 iPad 效能

iPad 配備 A14 仿生晶片，相較於上一代，CPU 提升了 20%、圖形處理提升了 10%。對於從 iPad (第 7 代) 等裝置升級的使用者而言，新 iPad 的整體效能提升最高可達 3 倍。A14 仿生晶片中有 16 核心神經網路引擎，數量是 A13 的兩倍 ，使機器學習能力提升最高可達 80%。

圖片及資料來源：Apple
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相機與音訊

這是首款採用橫向前置相機的 iPad，當使用者進行 FaceTime 通話或是為社群媒體錄製影片，能直視相機鏡頭。

圖片及資料來源：Apple
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具備 1200 萬像素感測器和 122 度視野的橫向超廣角前置相機支援「人物居中」，可在使用者四處移動時自動平移和縮放，讓使用者維持於視窗範圍內。iPad 上升級的 1200 萬像素廣角後置相機提供高解析度照片和細緻的 4K 影片，並支援 240 fps 慢動作攝影。

雙麥克風設計目的是能與相機共同作業，捕捉相機使用中所接收的音訊，將擾人的背景噪音減到最低。

Wi-Fi 6、5G 與 USB-C 更快速的連線

新 iPad 新增 Wi-Fi 6 支援，讓 Wi-Fi 連接速度比上一代支援的 802.11ac Wi-Fi 快了 30%。支援 5G 的行動網路機型使得 iPad 能實現高達每秒 3.5Gbp 的峰值速度。

結合持續支援的 Gigabit LTE、實體 SIM 卡和可於裝置端啟用的 eSIM，連接埠支援各式 USB-C 配件，與更高功率的充電轉接器搭配使用時，充電更快速。

圖片及資料來源：Apple
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周邊配件

新款 iPad 有許多種不同的周邊配件，像是全新巧控鍵盤雙面夾，具備全尺寸按鍵、1 公釐鍵程，以及反應靈敏的觸感。還可選擇大尺寸觸控式軌跡板的鍵盤，並支援隨處點擊體驗與多點觸控，讓捲動、滑動、捏合和移動游標等手勢。

圖片及資料來源：Apple
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全新 14 鍵功能列能執行調節音量或顯示亮度等日常任務。可配置程度高且用途廣泛的兩件式設計，包括一個可拆卸的鍵盤和一個可用磁性連接至 iPad 的保護後蓋。

鍵盤以磁性方式連接至 iPad 邊緣的聰穎接點，由該接點提供電源和資料。這表示鍵盤永遠不需要充電或配對，還能將鍵盤折疊至 iPad 背面或將之完全拆卸，而且後蓋有一個可調整的支架。

iPadOS 16 帶來的新功能

「訊息」的新功能讓使用者能編輯或收回最近傳送的訊息、重新恢復近期刪除的訊息，並將對話標示為未讀，以便之後再回頭讀取。「訊息」還有全新協作功能，讓使用者可以快速順暢地啟動與管理共同專案。

「無邊記」是內建的生產力 app，擁有畫布且全面支援 Apple Pencil，讓使用者能在同一個地方瀏覽、分享、合作。

「iCloud 共享的照片圖庫」讓使用者能在至多六位家人之間流暢地自動分享照片。

Safari 新增共享的「標籤頁群組」，讓使用者可以與他人一起瀏覽網頁，而瀏覽體驗在通行密鑰加入後，也變得比以往更安全。

圖片及資料來源：Apple
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「郵件」使用者現在可以事先為郵件進行排程，甚至能在郵件送達收件者信箱前的一小段時間內取消傳送。

「天氣」app 帶著美麗的動畫效果登陸 iPad，專為充分運用令人驚豔的顯示器而設計。只要輕點一下，使用者便能看到最重要的天氣資訊。

「原況文字」使用裝置端智慧，能辨識全系統圖片中的文字。此功能現在也適用於影片，讓使用者能與暫停影格中的文字全面互動。從照片背景中提起主體讓使用者能將圖片中的主題提取出來，或輕點一下去除背景以凸顯主題。

價格與上市日期

iPad 第 10 代具有藍色、粉色、黃色和銀色，提供 64GB 和 256GB 兩種容量，並具有 Wi-Fi 和 Wi-Fi + 行動網路 兩種機型，售價：

．Wi-Fi 機型售價 NT$14,900 起

．Wi-Fi + 行動網路機型售價 NT$19,900 起

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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