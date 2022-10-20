又有新玩意？蘋果專利曝VR手套 能搭配頭戴裝置使用

日前持續有消息資料指出，Apple 開發 VR 虛擬實境技術的裝置已經有一段時間。而現在 CNIPA 專利網站上的文件列表中出現， Apple 正在開發一副 VR 手套可以與 VR 頭戴式顯示器一起使用操作。

該文件資料中有這個 VR 手套的相關設計規格的文字內容及示意圖，內容包含這個手套具有一些將延伸到每個手指尖端的佈線， 手套上有多種不同的方形力傳導及電極感應器，還有就是採用 IMU 來架構進行操控的系統。

圖片及資料來源：mysmartprice 、CNIPA

專利申請資料中也有顯示，VR手套將能夠測量單個指尖和拇指骨的運動。 預計它還將測量手在不同方向上的慣性運動，這意味著它將能夠判斷手是否在周圍移動。

另外它還配備陀螺儀和加速度計等運動感測器，以測量物體的方向、位置和速度。 IMU還可以測量手指的位置和運動。 這個 VR 手套可能還配有磁力強度測量器來測量地球的磁場。 另外就資料來看，可能還具有檢測指尖之間的電容觸控或接觸等動作。

圖片及資料來源：mysmartprice 、CNIPA

目前看來這個VR手套將有助於補充使用者操作時的感官延伸，讓使用者在虛擬實境中透過手套感知所有手指的運動，而且在虛擬環境中重現手及手指的運動操作。但這文件上並沒有提到 Apple 的對應 VR 頭顯何時會推出，所以到底這些裝置何時會上市，目前還不得而知。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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