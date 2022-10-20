快訊

摜破12800！台股早盤跌逾250點 台積電股價再探底見387元

萬華槍手中午與女兒用餐後犯案 貼文道別：記得我愛過妳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又有新玩意？蘋果專利曝VR手套 能搭配頭戴裝置使用

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：mysmartprice 、CNIPA
圖片及資料來源：mysmartprice 、CNIPA

日前持續有消息資料指出，Apple 開發 VR 虛擬實境技術的裝置已經有一段時間。而現在 CNIPA 專利網站上的文件列表中出現， Apple 正在開發一副 VR 手套可以與 VR 頭戴式顯示器一起使用操作。

該文件資料中有這個 VR 手套的相關設計規格的文字內容及示意圖，內容包含這個手套具有一些將延伸到每個手指尖端的佈線， 手套上有多種不同的方形力傳導及電極感應器，還有就是採用 IMU 來架構進行操控的系統。

圖片及資料來源：mysmartprice 、CNIPA
圖片及資料來源：mysmartprice 、CNIPA

專利申請資料中也有顯示，VR手套將能夠測量單個指尖和拇指骨的運動。 預計它還將測量手在不同方向上的慣性運動，這意味著它將能夠判斷手是否在周圍移動。

另外它還配備陀螺儀和加速度計等運動感測器，以測量物體的方向、位置和速度。 IMU還可以測量手指的位置和運動。 這個 VR 手套可能還配有磁力強度測量器來測量地球的磁場。 另外就資料來看，可能還具有檢測指尖之間的電容觸控或接觸等動作。

圖片及資料來源：mysmartprice 、CNIPA
圖片及資料來源：mysmartprice 、CNIPA

目前看來這個VR手套將有助於補充使用者操作時的感官延伸，讓使用者在虛擬實境中透過手套感知所有手指的運動，而且在虛擬環境中重現手及手指的運動操作。但這文件上並沒有提到 Apple 的對應 VR 頭顯何時會推出，所以到底這些裝置何時會上市，目前還不得而知。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利

延伸閱讀

他怨「iPad漲價是看不起其他品牌？」 網曝：蘋果真的沒對手

蘋果推出新款iPad系列 大漲價讓網友傻眼：比筆電還貴

新一代Apple TV 4K效能升級 搭A15晶片、支援HDR10+

貴200元！蘋果漲價Apple Pencil藏1祕密 其實要讓果粉「買到賺到」

相關新聞

又有新玩意？蘋果專利曝VR手套 能搭配頭戴裝置使用

日前持續有消息資料指出，Apple 開發 VR 虛擬實境技術的裝置已經有一段時間。而現在 CNIPA 專利網站上的文件列表中出現， Apple 正在開發一副 VR 手套可以與 VR 頭戴式顯示器一起使用操作。

第1代Apple Pencil配iPad 10不能充電 蘋果推這「信仰之物」你買嗎？

蘋果（Apple）昨（18）日突襲在官網推出M2版iPad Pro、iPad 10及Apple TV 4K，其中iPad 10將接孔從Lightning改為Type-C，也正式宣告全新iPad系列全面改用Type-C接頭，但iPad 10只能搭配第1代Apple Pencil，卻引發了「不能充電」的危機，蘋果解決的方法是「再出新產品」，再次挑戰果粉信仰，被網友罵翻「根本賺爛了」。

更適合Vlog拍片！Sony隨身攝影相機ZV-1F 可一鍵「切換模糊背景」

日前揭曉、針對Vlog拍攝需求接續推出的全新隨身攝影相機ZV-1F，今日 (10/19)由Sony公布在台上市資訊，將於10月25日正式在台推出，建議售價則是新台幣14980元，搭配藍牙手把配件GP-VPT2BT與兩顆NP-BX1電池的組合，將將以新台幣18980元價格銷售。

Windows 12 新介面意外曝光 上面居然也有靈動島

微軟正在努力開發下一個版本的 Windows 作業系統，內部代號為 Next Valle。 然而日前 Ignite 2022 大會中有釋出相關畫面，其中就有一個介面UI上出現近似 iPhone 14 Pro 上的靈動島圖示。

新一代Apple TV 4K效能升級 搭A15晶片、支援HDR10+

與M2 iPad Pro一同發表的，其實還有新一代Apple TV 4K，升級搭載A15仿生晶片、新增支援HDR10+，...

蘋果推新iPad與AppleTV 品牌力料將助攻購物季業績

蘋果搶在年底假期購物季前，默默推出一系列新產品，除了更新iPad Pro，還有採用全新設計的第10代iPad、Apple...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。