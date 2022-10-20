又有新玩意？蘋果專利曝VR手套 能搭配頭戴裝置使用
日前持續有消息資料指出，Apple 開發 VR 虛擬實境技術的裝置已經有一段時間。而現在 CNIPA 專利網站上的文件列表中出現， Apple 正在開發一副 VR 手套可以與 VR 頭戴式顯示器一起使用操作。
該文件資料中有這個 VR 手套的相關設計規格的文字內容及示意圖，內容包含這個手套具有一些將延伸到每個手指尖端的佈線， 手套上有多種不同的方形力傳導及電極感應器，還有就是採用 IMU 來架構進行操控的系統。
專利申請資料中也有顯示，VR手套將能夠測量單個指尖和拇指骨的運動。 預計它還將測量手在不同方向上的慣性運動，這意味著它將能夠判斷手是否在周圍移動。
另外它還配備陀螺儀和加速度計等運動感測器，以測量物體的方向、位置和速度。 IMU還可以測量手指的位置和運動。 這個 VR 手套可能還配有磁力強度測量器來測量地球的磁場。 另外就資料來看，可能還具有檢測指尖之間的電容觸控或接觸等動作。
目前看來這個VR手套將有助於補充使用者操作時的感官延伸，讓使用者在虛擬實境中透過手套感知所有手指的運動，而且在虛擬環境中重現手及手指的運動操作。但這文件上並沒有提到 Apple 的對應 VR 頭顯何時會推出，所以到底這些裝置何時會上市，目前還不得而知。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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