Razer Edge 5G掌機如Android平板 可遊玩雲端串流遊戲
日前透露將以Razer Edge 5G為稱、採用Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1處理器的掌機，稍早由Razer在RazerCon 2022期間正式公布詳細規格。
相較一開始的開發套件設計，Razer Edge 5G實際上還是採用小尺寸平板，搭配Kishi V2 Pro可拆卸手把配件使用，同時也支援Razer HyperSense震動觸覺功能，讓使用者能在遊玩過程有更沉浸體驗。而平板本身重量為264公克，加上控制手把重量則會增加至401公克。
Razer Edge 5G將採用解析度為2400 x 1080、支援144Hz畫面更新率與288Hz觸控採樣率的6.8吋AMOLED觸控螢幕，處理器則採用Snapdragon G3x Gen 1，同時採用主動散熱與6組空氣導流孔設計，另外則配置8GB LPDDR5記憶體與128GB UFS 3.1儲存元件，並且能過最高2TB容量的micro SD記憶卡增加儲存空間，電池則採5000mAh。
而作業系統則採用Android 12為基礎，並且內建Epic Games、Xbox Cloud Gaming，以及NVIDIA GeForce Now，另外也支援透過Steam Link、Moonlight，或是Parsec等支援連接遙控遊玩的服務使用PC遊戲，此外也能順利執行各類Google Play Store上架遊戲。
其他功能，則包含支援THX Spatial Audio全景聲音效，同時內建雙麥克風系統，甚至可以透過500萬畫素規格視訊鏡頭進行遊戲實況直播。
目前，Razer Edge 5G僅先在美國境內市場銷售。建議售價方面，僅搭載Wi-Fi 6E連網功能的Razer Edge 5G將以399.99美元價格銷售，而支援5G連網版本則會先由美國電信業者Verizon搭配資費方案獨家銷售，規格上則會增加eSIM設計、支援6GHz以下頻段及毫米波連接模式，聲音則會採用Boomcloud360 audio技術，但目前售價則尚未公布。
除了上述版本，Razer Edge 5G還將推出創始者版本 (Founder Edition)，相比標準版本差別在於額外提供一組Razer Hammerhead True Wireless真無線耳機，建議售價則是499.99美元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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