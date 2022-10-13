他見蘋果手錶這數值變化「一驗2條線」確診了 內行苦笑：瞎貓碰上死耗子

一名網友透過PTT發文分享另類的Apple Watch使用心得，他是從Apple Watch 4跳槽到Apple Watch Ultra的使用者，入手後即開啟手腕溫度監測功能，未料竟意外「被Apple Watch提醒發燒了」，最終發現自己確診新冠肺炎。

他提到日前突然發現有喉嚨痛、畏寒等症狀，之後又開始出現頭痛，直到打開手腕溫度監測功能才意外發現「體溫曲線往上噴」，從他貼出的iPhone監測數據可見，他的體溫數值直線上升，系統顯示「偏離體溫基準線+1.28度」，確實存在體溫偏高的情形。

原PO當下一量耳溫便顯示37.4度左右，不放心的他決定快篩竟「馬上出現2條線」，沒想到意外發現自己確診新冠肺炎。他向網友們分享這段另類體驗後也不禁感嘆「本來很懷疑溫度監測功能，但現在卻發現滿準的」。

一名男網友透過Apple Watch Ultra手腕溫度偵測功能發現自己的體溫曲線「往上噴」。 圖擷自 PTT

網友們一聽也被他的經歷嚇傻，直言「有用，比正常體溫高而且持續，就有意義」、「坐等下一代提升精準度」，但也有人認為「只是瞎貓碰上死耗子而已」，由於Apple Watch是偵測溫度變化，並不是拿來測量體溫的工具。

有內行人就留言解釋智慧手錶偵測溫度的意義，「穿戴式裝置的意義是在於24小時監測，其他工具當然也可以量體溫，但不會有人拿著體溫計24小時無時無刻量體溫，而Apple Watch就是讓你不用主動去監測身體數值，有變化時手錶都會幫你記錄下來」。

根據蘋果官網介紹Apple Watch追蹤手腕溫度功能，提及該功能搭配iPhone的「健康」APP使用，可協助使用者測量手腕溫度基準線，並監測每晚變化。蘋果官網說明如何使用該功能時，即舉例可搭配「經期追蹤」APP，手腕溫度可用來提供排卵日回推估計並提升月經準確精準度，可見該功能較適用於監測長時間體溫變化。

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