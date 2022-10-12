想買嗎？Meta推Quest Pro整體更輕盈 定價破4萬…比舊代貴3倍

在此次Meta Connect 2022活動上，Meta執行長Mark Zuckberg正式揭曉名為Quest Pro的虛擬實境頭戴裝置，同時也確定採用Qualcomm提供的Snapdragon XR2+ Gen 1處理器，並且換上全新手持控制器，而整體方便配戴使用。

Mark Zuckberg強調，Quest Pro採用全新設計，並且針對目前越來越普及化的混合辦公、協同作業使用情境打造，同時也能滿足元宇宙虛擬互動體驗。

其中，Quest Pro採用Snapdragon XR2+ Gen 1處理器，搭配12GB記憶體與256GB儲存容量，運算效能相比Quest 2約提升50%，而配戴舒適性也大幅改善，其中更將電池組移到後方，配合採用更舒適的頭帶設計，讓整體配重維持更好的平衡。

而對應虛擬實境視覺影像形成的鏡片組，更採用薄型模組設計，藉此減少約40%機身厚度，另外單眼對應解析度更達1800 x 1920，相比Valve Index採用的1440 x 1600規格更高，與Quest 2相比更在每吋面積顯示畫素密度提高37%，但仍不比HTC推出的VIVE Pro 2所採2448 × 2448解析度設計，至於顯示對比則是提高75%。

另外，相較Quest 2的穿透顯示模式僅能以黑白影像呈現，Quest Pro則能以全彩高解析度畫面顯示，更方便使用者能在維持配戴情況下，透過外部鏡頭確認前方或周圍情況。

至於配合Quest Pro整合10組感測元件設計，除了可對應識別精準位置及方位，更可即時追蹤使用者臉部表情變化，讓使用者在虛擬實境中的數位分身 (avatar)可以同步呈現微笑、挑眉、眨眼等表情。

至於此次同步更新的Quest Touch Pro手持控制器，則是內建3組攝影鏡頭，並且透過Snapdragon 662處理器運作，藉此對應更精準的動作識別，甚至可對應360度動態範圍追蹤，另外也能在手持控制器底部安裝筆尖配件，藉此作為虛擬實境中的手寫裝置。

內建電池容量部分，則約可支撐介於60分鐘至90分鐘的使用時間，Meta此次更針對此次推出的Quest Pro與手持控制器額外提供專屬充電座，方便更快補充電量。而配合Link連接線，則可讓Quest Pro與PC裝置連接，並且透過PC裝置運算效能執行更多虛擬實境內容。

目前Quest Pro將以1499.99美元（約台幣4萬7778元）起跳價格銷售（舊款Quest Pro定價為419美元，約台幣1萬3346元），並且從即日起開放預購，將在10月25日正式上市，另外也配合推出小型充電座、耳機與收納盒配件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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