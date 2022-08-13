LG推新款UltraGear系列螢幕 48吋OLED面板玩Game超爽快

LG宣佈在台推出新款UltraGear系列螢幕，分別推出兩款32吋Nano IPS螢幕32GQ950、32GQ850，以及採48吋設計的OLED螢幕48GQ900，藉此對應持續成長的遊戲玩家市場需求。

其中，UltraGear 48吋UHD 4K OLED專業電競螢幕超頻後可達138Hz畫面更新率、0.1毫秒反應時間，以及更精準的色彩準確性與無邊框設計，本身更獲得紅點和iF設計獎項。而螢幕分別採用抗反光與低反射的塗層，藉此減少視覺干擾，另外也配合抗閃爍面板減少眼睛疲勞。

在畫面表面方面，UltraGear 48吋UHD 4K OLED專業電競螢幕支援150萬:1的高對比度，讓所有暗部的細節如水波紋、石頭紋路等都可以看的一清二楚，而像是遊戲角色服裝與技能也能呈現精準顏色。其他部分則對應高達DCI-P3 99%廣色域，提供更真實、準確的影像體驗，同時也支援HDR10顯示效果。

連接埠部分則對應HDMI 2.1與DisplayPort，可在4K的高解析度下對應120Hz畫面更新率，本身也對應NVIDIA G-Sync技術、相容AMD FreeSync Premium Pro設計，藉此對應抗撕裂、低延遲等顯示表現。

外型則採用紫色六角形背殼，搭配RGB燈光設計，取代原先紅色球型燈光，並且藉由薄型設計減少空間佔用比例，同時機身也搭載40W立體聲喇叭，更可連接耳麥進行語音聊天，音效部分則支援DTS Headphone:X 虛擬3D音效。

至於此次同步推出的兩款32吋Nano IPS螢幕，則採16:9顯示比例，分別對應3840 x 2160與2560 x 1440解析度，兩者均對應DCI-P3 98%廣色域色彩表現，各對應DisplayHDR 1000與DisplayHDR 600認證，同樣對應NVIDIA G-Sync技術、相容AMD FreeSync Premium Pro設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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