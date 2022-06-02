快訊

解惑法國：海外屬地是極右派的新樂園？

確診護理師提前返職場 N95戴8小時吸不到氣險昏倒

【早晨財經速解讀】開發金淨值大減 可以進場撿便宜嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Chromecast with Google TV終於來了！擁4K HDR、專屬遙控器 這一天發售

聯合新聞網／ 楊又肇

Google宣布在台推出Chromecast with Google TV，藉此推動更多智慧電視使用體驗。

Chromecast with Google TV是在2020年10月率先在美國等市場推出，今年終於在台灣市場推出。

相較先前推出的Chromecast產品，主要加入新版Google TV作業系統，並且整合4K HDR、杜比音效與杜比視界等影音規格，本身則直接透過HDMI與電視、螢幕連接，同時可透過專屬遙控器操作，或是以聲控方式使用特定功能，例如藉由中文指令使用Google Assistant等服務。

遙控器除了內建Netflix、YouTube快速啟用按鍵，本身整具備紅外線功能，能與特定品牌電視遙控器功能整合，讓使用者僅需使用單一遙控器即可同時開啟電視，並且操作Chromecast with Google TV。

由於本身支援Google Assistant，因此亦可連動操作相容Google Assistant的智慧連網裝置，例如目前在台灣市場銷售的小米智慧燈泡、LG空氣清淨機等。

而新版Google TV作業系統則是針對電視使用體驗重新設計，不僅將圖像內容放大，讓使用者能透過更直覺方式操作使用內容，並且支援超過6500個電視應用程式或遊戲，同時也支援家長模式，方便父母控管Chromecast with Google TV可使用內容。

目前Chromecast with Google TV在台售價為新台幣1999元，在台推出版本僅提供雪花白配色，預計從即日起開放台灣地區的Google Store預購，同時也將配合myfone 購物、momo 購物網、PChome 線上購物、蝦皮購物等通路預購，預計將在6月22日正式在台開放銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蝦皮購物 聲控 美國

延伸閱讀

支援Google TV的Chromecast終於在台上市 售價1,999元 台灣大指定方案0元起

全新Chromecast登台 6月22日正式上架販售

遠距教學不呆看螢幕 嘉市大業國中用線上白板、便利貼

一周數位爆報／你中了除溼機5大NG行為？「仙氣紫」iPhone 14 Pro被嫌像這狀態

相關新聞

Chromecast with Google TV終於來了！擁4K HDR、專屬遙控器 這一天發售

Google宣布在台推出Chromecast with Google TV，藉此推動更多智慧電視使用體驗。

搞出家事機器人產品 Dyson未來5年內要做這件事

去年9月在英國取得諸多機器人設計專利後，Dyson稍早終於對外公布旗下機器人產品發展規劃，並且計畫在未來5年聘僱數百名工程師，藉此打造可做家事的機器人。

亞馬遜開放台灣用戶直購 內建Alexa的Echo系列智慧音箱

亞馬遜今（25）日宣布，台灣用戶可以直接從亞馬遜官方網站訂購Echo國際版和Echo Dot國際版智慧音箱。透過支援Sp...

Sony推旗艦電視A95K配QD-OLED 減少光暈、色彩更深邃

今年初於CES 2022期間推出採用認知智慧處理器XR的BRAVIA XR系列電視機種之後，Sony 5月24日在台宣布引進首款QD-OLED旗艦電視A95K與A90K系列，以及4K OLED A80K系列與4K LED X90K系列，另外也包含換上Mini LED顯示面板設計的頂級電視機種Z9K與X95K，更宣布在台引進BRAVIA CORE影音平台服務。

梅雨鋒面報到 「除濕機5大NG行為」恐致災

梅雨季來臨，環境相對濕度經常高達70%以上，不僅容易感到濕黏不舒服、衣服曬不乾，更容易滋生黴菌。除濕機在這個時節經常保持...

三星Bespoke系列冰箱可以客製化！付這些錢就能印圖像在冰箱上

三星過去推出的Bespoke系列冰箱，最大特色在於可依照使用需求選擇2門或4門形式設計，並且能客製化加入飲水機、製冰器等功能，甚至還能配合使用者居家環境自由選擇配色。而為了讓使用者有更大客製化風格，三星稍早更宣布在美國市場增加支付500美元，即可將喜愛圖像、照片印在冰箱外門的客製化選項。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。