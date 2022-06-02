Chromecast with Google TV終於來了！擁4K HDR、專屬遙控器 這一天發售

Google宣布在台推出Chromecast with Google TV，藉此推動更多智慧電視使用體驗。

Chromecast with Google TV是在2020年10月率先在美國等市場推出，今年終於在台灣市場推出。

相較先前推出的Chromecast產品，主要加入新版Google TV作業系統，並且整合4K HDR、杜比音效與杜比視界等影音規格，本身則直接透過HDMI與電視、螢幕連接，同時可透過專屬遙控器操作，或是以聲控方式使用特定功能，例如藉由中文指令使用Google Assistant等服務。

遙控器除了內建Netflix、YouTube快速啟用按鍵，本身整具備紅外線功能，能與特定品牌電視遙控器功能整合，讓使用者僅需使用單一遙控器即可同時開啟電視，並且操作Chromecast with Google TV。

由於本身支援Google Assistant，因此亦可連動操作相容Google Assistant的智慧連網裝置，例如目前在台灣市場銷售的小米智慧燈泡、LG空氣清淨機等。

而新版Google TV作業系統則是針對電視使用體驗重新設計，不僅將圖像內容放大，讓使用者能透過更直覺方式操作使用內容，並且支援超過6500個電視應用程式或遊戲，同時也支援家長模式，方便父母控管Chromecast with Google TV可使用內容。

目前Chromecast with Google TV在台售價為新台幣1999元，在台推出版本僅提供雪花白配色，預計從即日起開放台灣地區的Google Store預購，同時也將配合myfone 購物、momo 購物網、PChome 線上購物、蝦皮購物等通路預購，預計將在6月22日正式在台開放銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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