專利是真的！Dyson推出與全罩式耳機設計結合的隨身空氣清淨器

過去推出許多空氣清淨器產品，同時也將旗下應用康達效應 (Coandă Effect)的技術，擴大應用在吸塵器、吹風機與頭髮造型器等產品，Dyson此次終於進軍隨身空氣清淨器市場，推出結合耳機與空氣清淨器功能設計的Dyson Zone空氣清淨耳機。

相關設計專利在2020年就已經取得

其實在2020年時，Dyson就已經提出相關設計專利，透過將耳機與空氣清淨器結合，讓使用者能在外出移動時保有清新空氣，甚至能在疫情仍有影響情況下，確保個人呼吸安全。

▲Dyson Zone空氣清淨耳機相關設計專利在2020年就已經曝光

為什麼是跟耳機形式結合設計？

至於跟耳機設計結合，Dyson表示同時考量目前越來越多聲音噪音會產生影響，因此將此項產品與耳機結合，不僅能讓使用者在移動過程能持續獲得更乾淨的空氣，同時也能透過耳機保護使用者聽力免於噪音影響。

整體結構上，採用耳機的外型設計同時也能分攤Dyson Zone空氣清淨耳機本身結合空氣清淨功能的重量，並且能將重量平均分散在使用者頭頂。

▲Dyson Zone空氣清淨耳機

Dyson設計團隊表示，確實先前也曾考慮口罩形式的配戴設計，但考慮整體配重與使用便利性，因此採用與耳機形式結合，讓使用者能更方便配戴，同時也能保護耳朵聽力。

如何將空氣清淨機相關技術濃縮於耳機般外型的穿戴裝置，Dyson設計團隊在過去6年設計過程中嘗試至少500種原型提案，最初設計更採用潛水呼吸管，搭配用於放置馬達及其他內部零件的「背包」構成，最終才確定Dyson Zone空氣清淨耳機目前外型與使用模式，並且針對尺寸做了多次調整，讓此款穿戴裝置能在不同溫度環境下使用。

而為了確保Dyson Zone空氣清淨耳機所過濾的乾淨空氣可以順利讓人吸入，Dyson更建立名為「Frank」的擬真人體呼吸模型，透過量測位於「Frank」的鼻子與喉嚨部位污染程度，藉此判斷空氣微粒實際過濾效果，是否能讓乾淨空氣順利進入「Frank」的肺部。

▲Dyson Zone 空氣清淨耳機採用非接觸式面罩，搭配耳罩中的壓縮器雙層濾網吸入空氣，空氣沿著非接觸式面罩傳送到口鼻，面罩的彎曲造型設計可確保淨化後的氣流保持在口鼻周圍

並非只是將空氣清淨功能放進耳機內那樣簡單

其中，Dyson將HEPA濾網放置在左右耳罩內，同時也在耳罩內整合環境感測元件，並且確保空氣清淨功能不會影響耳機聲音播放，因此如何在狹小的耳罩空間內放置眾多元件，並且確保彼此不會構成影響，成為此項產品最大挑戰。

由於必須確保耳機聆聽體驗不會被空氣清淨過程運作聲音干擾，同時也必須確保聲音傳輸效果可達高解析音質表現，並且滿足主動降噪、環境通透等聲音傳遞模式，因此Dyson設計團隊利用旗下氣流相關技術，藉此發展諸如如何去除非必要噪音，僅保留乾淨、純粹聲音部分，並且強化聲學體驗感受，以偏重中性聲音表現方式，讓耳機能傳遞最真實聲音內容。

▲Dyson工程師成功開發出可安裝在耳罩內的高效能釹電聲系統，廣闊的頻率回應、精準的左右聲道平衡，以及遠低於人耳可辨識程度的低失真，以完美重現創作者的原音

在空氣清淨部分，同樣透過每分鐘高達1萬轉的馬達運作模式，將空氣吸入左右兩側耳罩內側，並且透過過濾系統去除空污物質，更可去除甲醛等對人體有害物質。與此同時，則是透過高密度海綿將耳朵包覆，並且提供足夠支撐力與密合度，藉此隔絕外部大部分噪音，另外也透過內部特殊偏轉裝置量測馬達轉動情況，藉此自動調整聲音降噪效果，甚至也能透過偵測開始說話，自動關閉耳機降噪功能。

口罩部分則是透過磁吸方式固定在靠近使用者嘴部位置，並且能隨時拆卸，本身更具備足夠形變韌性，甚至可配合加裝醫療等級口罩，藉此確保更深層的保護。

▲透過精密設計的耳罩內壓縮器，使耳機能在有限的空間內透過雙層濾網吸入空氣

而整體電力表現方面，Dyson Zone空氣清淨耳機單純播放音樂的話，最長可對應40小時，若同時開啟空氣清淨功能，則會讓電力縮短至4.5小時左右，本身則支援可在20分鐘內充入1小時可用電力的快充功能。另外，Dyson Zone空氣清淨耳機同樣能以以Dyson Link App設定、控制，並且透過藍牙方式與手機端連接。

並未計畫以此進軍聲音市場

雖然花費諸多研發經費打造Dyson Zone空氣清淨耳機，但Dyson設計團隊表示並未計畫以此進軍聲音市場，並且將此項產品定位為Dyson第一款穿戴裝置，主要訴求是讓使用者在戶外也能感受更好空氣品質，同時減少噪音對聽力影響。

由於現階段並未計畫進軍聲音市場，因此目前也尚未考慮將相關設計與技術與外部耳機產品業者合作。

▲Dyson歷經6年研發與500個原型機，從最初像一個潛水呼吸管，並搭配一個背包用來放置馬達和其他內部零件，演變為非接觸式面罩

Dyson設計團隊表示，Dyson Zone空氣清淨耳機由全球團隊共同研發、測試，其中設計部分是由英國、新加坡、馬來西亞與中國上海團隊負責，軟體則由東南亞研發園區團隊打造，並且分別在倫敦、紐約等地進行測試，甚至在濕度更高的馬來西亞進行產品驗證，另外也藉由耳機外型設計更符合長時間配戴使用需求，同時能讓整體配戴更為穩定。

而在一開始投入設計時，確實內部團隊也曾討論是否採口罩形式設計，但最後考量必須放入空氣清淨流程所需馬達、濾網等元件，加上現階段仍難以將特定元件縮小化，因此最終決定以耳機外型打造。不過，隨著日後技術精進，Dyson團隊表示未來確實有可能讓此項產品更貼合輕便的使用需求。

Dyson Zone空氣清淨耳機預計在2022年秋季上市

目前Dyson Zone空氣清淨耳機預計在2022年秋季透過Dyson線上與實體直營店，以及Dyson官網開放銷售，而實際上市時間將因地區而異。

關於Dyson Zone空氣清淨耳機

• 可隨時隨地提供淨化空氣和高傳真音訊的創新產品。

• 靜電過濾可捕捉99%小至0.1微米的微粒污染，例如灰塵、花粉和細菌。

• 富鉀碳層過濾器可捕捉城市有害氣體，如二氧化氮 (NO2)、二氧化硫 (SO2)和臭氧 (O2)。

• 非接觸式氣流導引面罩將兩股淨化空氣吹送至口鼻部位，專為戶外活動和避免側風影響而設計。

• 安裝在兩邊耳罩中的是Dyson產品中迄今為止最小型的馬達，亦是 Dyson Zone空氣清淨耳機的心臟。

• 先進的主動式降噪和高性能釹電聲系統提供豐富且身臨其境的音訊品質，原音重現創作者的音樂。

• 15名來自Dyson工程技術學院的學生參與了Dyson Zone專案，支援聲學研發、電子和氣流系統等多個專業領域。

• 3 種主動降噪模式：沉浸模式、通話模式、穿透模式

o 沉浸模式：最高級別的主動降噪功能可提供豐富、身臨其境的音訊體驗，例如當使用者需要專注於工作時。

o 通話模式 : 輕觸面罩時可啟動通話模式，自動關閉空氣清淨功能以節省電池電量並擴大通話聲量。

o 穿透模式 : 可透過放大緊急服務警報或訊息公告等關鍵聲音，讓使用者留意周圍環境。

• 4種空氣清淨模式：低速、中速、高速和自動模式。因不同程度的活動需要不同的呼吸模式，Dyson Zone空氣清淨耳機透過內建的加速度計偵測，會在自動模式下依據使用者需求自動切換高、中和低淨化速度。

• 4種配戴模式 :

o 結合空氣淨化、音訊播放和主動降噪 - 面罩保持連接狀態

o 移除面罩時，僅能使用音訊功能

o 在需要使用日常面罩的情況下，包裝盒內配有日常面罩配件

o 在需要FFP2濾網的地區或情況下，包裝盒內配有符合過濾標準FFP2面罩配件

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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