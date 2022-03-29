小米米粉節4月1日開跑 智慧門鎖、智慧延長線20W快充版等新品一次看

小米台灣宣布，2022小米米粉節將從4月1日起正式開跑，預計將推出包含進門就啟動智慧家庭的Xiaomi全自動智慧門鎖、療癒紓壓的Xiaomi筋膜按摩槍、初夏必備的Xiaomi智慧直流變頻電風扇2，以及包含可智慧用電的Xiaomi智慧延長線20W快充版與美髮好物Xiaomi水離子吹風機H500等新品，同時也將配合百款熱門商品優惠，最高現折新台幣4000元。

Xiaomi全自動智慧門鎖

此次引進台灣市場的Xiaomi全自動智慧門鎖，分別提供全方位指紋辨識解鎖、密碼解鎖、臨時密碼解鎖、緊急鑰匙解鎖、手機藍牙解鎖、HomeKit語音解鎖與NFC解鎖在內7種解鎖方式，最多可設定50組20位數加密數字密碼，同時亦可針對臨時需求設定單次使用密碼，本身也能整合智慧門鈴功能，當透過一般密碼，或是臨時密碼開門時，即可透過米家app傳送通知。

▲Xiaomi全自動智慧門鎖

而透過米家app則可隨時檢視門鎖使用狀態，並且設定使用者權限與觀看開門紀錄，以及殘餘電量等資訊，同時也能與米家app連動，當開門回家時將所有連動燈泡等裝置開啟，或是在出門後關閉所有燈具等，而跟HomeKit裝置與Google Home連動部分，主要是與開關功能連動，讓使用者能透過Google Assistant或Siri聲控解鎖。

建議售價方面，Xiaomi全自動智慧門鎖將以新台幣12995元價格銷售，預計從4月1日起於小米商城mi.com與小米之家直營店 (台北信義威秀店、台北行天宮店與台中直營店)開賣。在4月8日前購買即贈「Xiaomi 智慧門鎖NFC卡2個與小米多功能網關2」組合兌換券。

▲分別提供全方位指紋辨識解鎖、密碼解鎖、臨時密碼解鎖、緊急鑰匙解鎖、手機藍牙解鎖、HomeKit語音解鎖與NFC解鎖在內7種解鎖方式

▲可透過NFC卡片感應解鎖，或是透過實體鑰匙開啟

▲小米台灣透露將會透過在台合作業者提供門鎖安裝服務

Xiaomi筋膜按摩槍

Xiaomi筋膜按摩槍最高可產生最大570mN的扭力及高達3200rpm轉速表現，可觸及深至10mm的肌肉組織，快速放鬆緊繃肌肉與深層筋膜，在運動後緩解肌肉痠痛，並且提供3段變速模式與3種可更換式按摩頭，讓用戶可針對不同需求、以及身體不同部位做有效舒緩。

其中，球形頭適合手臂、下背部、臀部，大腿和小腿等大肌群、平扁頭可舒緩肌肉各部位、彈型頭可針對經絡、手掌、足底等深層組織按摩，而1級強度1800rpm可提供舒緩按摩、2級強度2400rpm則可對應肌肉舒緩，至於3級強度3200rpm可對應深層組織活化。

▲Xiaomi筋膜按摩槍

另外，透過智慧型電源控制，Xiaomi筋膜按摩槍能以每秒準確偵測施加壓力25次，並且透過機身配備的壓力指標提供即時回饋。此外，Xiaomi筋膜按摩槍採用搭配降噪技術的低噪音無刷馬達，可將聲音控制在45dB(A)，本身則以USB-C連接埠充電，內建2600mAh鋰離子電池每充電一次即可提供5小時的超長效電池續航力，在1級強度下可使用30次。

建議售價方面，Xiaomi筋膜按摩槍將以新台幣2695元銷售，同樣會在4月1日起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子 (全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物)與燦坤3C (實體門市及燦坤3C線上購物)陸續開賣。

Xiaomi智慧直流變頻電風扇2

相較先前在台推出電風扇，此次推出的Xiaomi智慧直流變頻電風扇2採用7+5翼形扇葉，搭配無刷直流馬達與雙層扇葉的設計，提供最高20m³/min的風量，以及最遠14公尺的送風範圍，並且對應140°超廣角的水平與39°上下俯仰角送風幅度，在強力運轉時亦可維持最低僅30.2dB (A)分貝音量運作，同樣也支援語音控制與米家APP操作，最高支援100檔的風速調節。

另外，相比先前推出電風扇，Xiaomi智慧直流變頻電風扇2更搭載可拆管身設計，讓電風扇能以兩種高度形式使用。

▲Xiaomi智慧直流變頻電風扇2

▲可將管身拆除一節，變成高度較低的電風扇使用

Xiaomi智慧直流變頻電風扇2建議售價為新台幣1995元，同樣將於4月1日起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子 (全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物)與燦坤3C (實體門市及燦坤3C線上購物)陸續開賣。

Xiaomi智慧延長線20W快充版

此次引進台灣市場的Xiaomi智慧延長線 20W 快充版，主要加入支援20W功率PD充電的USB-C連接埠，其他USB-A也提供最高18W充電功率，最低則可對應15.5W電力輸出功率，本身也支援與米家app連動，方便使用者透過app遠端關閉延長線供電功能，同時也能設定定時開啟，統計電量，或是與其他米家連網裝置連動。

▲Xiaomi智慧延長線 20W 快充版

而Xiaomi智慧延長線20W快充版的開關設計，則是加入自動記憶功能，可自動恢復突發斷電前的供電狀態，而本身採用可對應750度阻燃設計，插座也具備防觸電設計，同時可在偵測高溫、過載情況下自動斷電，並且透過米家app通知使用者。

Xiaomi智慧延長線20W快充版建議售價為新台幣695元，預計從4月18日起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店與燦坤3C (實體門市及燦坤3C線上購物)陸續開賣。

Xiaomi水離子吹風機H500

Xiaomi水離子吹風機H500配備DC高速馬達，能以20000rpm轉速提供最高20m/s的出風表現，並且透過七片翼狀渦輪扇葉以錐狀加壓式通風管產生強力氣流，讓髮絲能更快吹乾，避免高溫影響髮質。另外，結合升級的水離子深度保濕技術，透過雙重水離子與數千萬負離子為秀髮深度補水，同時可中和靜電，有效撫平髮尾的分岔與毛躁。

▲Xiaomi水離子吹風機H500

吹風機本身搭載NTC智慧溫度控制，內建珠熱感應器能以每秒60次頻率自動偵測出風口的環境溫度變化，即時調節冷熱風交替吹出時間長度，避免高溫造成頭皮不適，當溫控元件偵測到溫度過高時，將停止加熱，甚至在必要時自動切斷電源，或是透過保險絲熔斷確保使用安全。

Xiaomi水離子吹風機H500建議售價為新台幣1395元，將於4月18日起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子 (全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物)與燦坤3C (實體門市及燦坤3C線上購物)陸續開賣。

旗艦機皇Xiaomi 12系列也將於4月1日正式開賣

同時，小米也預告Xiaomi 12系列將於4月1日正式開賣，配合此次米粉節更將針對Xiaomi旗艦系列、Redmi系列等多款熱門手機祭出優惠，同時也將精選上百款智慧商品提供超值優惠。

另外，小米也將於4月6日中午12點30分於小米商城mi.com舉辦《小米粉愛你 優惠全給你》直播活動，除了將在直播期間開箱米粉節的所有新品，更狂撒總價值超過千萬的現金券，同時在4月6日中午12點30分至晚間11點59分更將挑選重點熱門品項祭出限時優惠，參與直播問答抽獎還有機會免費獲得Redmi Note 11 Pro 5G。

▲米粉節將推出多項優惠

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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